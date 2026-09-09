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Sa dolaskom septembra mnogi primećuju više paukova u stanovima i kućama. To ne znači nužno da ih je odjednom mnogo više. Krajem leta i početkom jeseni pojedine vrste insekata postaju aktivnije, posebno mužjaci koji se kreću u potrazi za ženkama, pa ih tada jednostavno češće viđamo.

Ipak, postoje stvari u domu koje paucima mogu da obezbede ono što im je potrebno - sklonište, vlagu i, što je možda najvažnije, dovoljno plena. Ako ih poslednjih dana viđate u kupatilu, iza nameštaja ili oko prozora, obratite pažnju na ovih pet stvari.

1. Vlaga u kupatilu, kuhinji i podrumu

Paukovi se često pojavljuju u prostorijama u kojima ima više vlage, poput kupatila, podruma i kuhinje. Razlog nije samo voda - takva mesta mogu da privuku i sitne insekte kojima se paukovi hrane.

Provetravanje kupatila nakon tuširanja, korišćenje ventilatora i rešavanje curenja vode mogu da učine prostor manje pogodnim i za paukove i za njihov plen.

Ako u nekoj prostoriji konstantno imate problem sa kondenzacijom i visokom vlagom, prvo rešavajte uzrok, umesto da samo uklanjate paukove koje tamo pronalazite.

Pauk Foto: franky242 / Alamy / Profimedia

2. Svetlo koje ostavljate upaljeno pored otvorenog prozora

Paukove ne privlači sijalica na isti način kao mnoge insekte, ali svetlost može da im napravi savršeno mesto za lov.

Upaljena svetla u blizini otvorenih prozora i vrata noću privlače mušice, moljce i druge insekte, a tamo gde ima mnogo plena pojavljuju se i njihovi predatori.

Zato tokom večeri može da pomogne spuštanje roletni, zatvaranje prozora bez zaštitne mreže ili smanjivanje nepotrebnog spoljnog osvetljenja neposredno uz vrata i prozore.

3. Kutije, gomile stvari i uglovi koje dugo niste dirali

Ako postoji jedan deo doma koji paukovi posebno vole, onda su to mirna, tamna i retko uznemiravana mesta.

Kartonske kutije koje mesecima stoje u ostavi, gomila papira, stvari nagurane ispod kreveta, prostor iza velikog ormara ili pretrpan podrum mogu da im pruže idealno sklonište.

Redovno usisavanje uglova, prostora iza nameštaja i mesta na kojima dugo ništa niste pomerali uklanja mreže i jajne kesice, ali istovremeno smanjuje broj pogodnih skrovišta.

Ako stvari dugo čuvate u kartonskim kutijama, dobro ih zatvorite ili razmislite o kutijama sa poklopcem.

4. Sitne pukotine oko prozora i vrata

Pauku nije potreban širom otvoren prozor da bi ušao u kuću.

Pauku nije potreban širom otvoren prozor da bi ušao u kuću, dovoljna je pukotina oko prozora Foto: Shutterstock

Sitne pukotine oko prozorskih okvira, vrata, cevi i drugih otvora dovoljne su mnogim vrstama da pronađu put unutra.

Proverite mreže protiv insekata, prostor ispod ulaznih vrata i spojeve oko prozora. Zaptivanje pukotina ima dodatnu korist - ako sprečite ulazak drugih insekata, paucima će unutrašnjost doma biti manje zanimljiva.

5. Ostaci hrane - ali ne iz razloga koji možda mislite

Pauk neće doći u kuhinju zato što ste ostavili mrvice hleba na stolu. Međutim, te mrvice i drugi ostaci hrane mogu da privuku mušice, muve i druge insekte, a oni su hrana za paukove.

Otvorena kanta za smeće, prezrelo voće na radnoj površini, prljavo posuđe koje dugo stoji i ostaci hrane mogu zato indirektno da povećaju broj paukova u prostoru.

Redovno iznošenje smeća, zatvaranje hrane i čišćenje ostataka smanjuju broj insekata, a samim tim i razlog zbog kojeg bi pauk ostao u vašem domu.

Najefikasnije je ukloniti ono zbog čega su došli

Razni kućni trikovi sa jakim mirisima često se predstavljaju kao siguran način za teranje paukova, ali njihova efikasnost nije jednaka kod svih vrsta i ne bi trebalo da budu glavno rešenje.

Mnogo pouzdaniji pristup je jednostavniji - smanjite broj insekata kojima se hrane, uklonite skrovišta, kontrolišite vlagu, redovno usisavajte i zatvorite mesta kroz koja mogu da uđu.

A ako ovih dana ipak ugledate jednog kako pretrčava dnevnu sobu, imajte na umu da većina kućnih paukova nije zainteresovana za ljude. Mnogo više ih zanima ona mušica koja vam već pola sata kruži oko lampe.

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