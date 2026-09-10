Slušaj vest

Miris domaće pite koja se peče u rerni teško može da se zameni bilo čim. Kada se spoje mekano testo, slani sir i sveže zelje, dobija se jedno od onih jela koja mogu da posluže i kao doručak i kao lagani ručak, ali i kao večera uz čašu jogurta.

Ovaj recept za pitu sa zeljem i sirom posebno je dobar za sve koji žele ukus domaćih kora, ali bez razvlačenja testa preko čitavog stola. Testo se deli na manje delove, slaže uz malo ulja, a zatim razvija u dve velike kore. Na taj način pita dobija lepe slojeve, dok fil ostaje sočan i bogat.

Sastojci za domaću pitu sa zeljem i sirom

Domaća pita sa zeljem i sirom pečena do zlatne boje Foto: Oleksandr Prokopenko / Panthermedia / Profimedia

Za testo:

500–600 g brašna

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

3 kašike ulja

mlaka voda po potrebi

Domaća pita sa zeljem i sirom pečena do zlatne boje Foto: Şafak Oğuz / Alamy / Profimedia

500 g sitnog sira

4 jaja

2 vezice zelja

2 kašike ulja

so po ukusu

Kako se pravi pita sa zeljem i sirom

1. Pripremite mekano testo

Brašno sipajte u veću posudu i pomešajte ga sa solju i praškom za pecivo. Dodajte ulje, a zatim postepeno dolivajte mlaku vodu. Mesite sve dok ne dobijete glatko, srednje meko testo koje se lako odvaja od ruku.

Nemojte odmah sipati mnogo vode, jer različite vrste brašna mogu da upiju različitu količinu tečnosti. Testo treba da bude podatno i elastično, ali ne lepljivo.

2. Napravite slojeve od testa

Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Zamešeno testo podelite na osam približno jednakih loptica. Svaku oklagijom razvucite u manji krug, otprilike veličine tanjira.

Četiri kruga slažite jedan preko drugog, a između svakog premažite tanki sloj ulja. Poslednju koru odozgo nemojte mazati. Isti postupak ponovite i sa preostala četiri dela testa.

Na kraju ćete dobiti dva složena komada od kojih se razvijaju dve velike kore.

3. Razvijte prvu koru

Jedan složeni deo testa razvucite oklagijom tako da odgovara veličini pleha. Pleh dobro premažite uljem, pa koru pažljivo prenesite i namestite preko dna. Ako ivice malo prelaze preko pleha, ostavite ih jer ćete njima kasnije zatvoriti pitu.

Fil sa zeljem i sirom daje piti sočnost

Magnezijum je mineral koji igra suštinsku ulogu u funkciji nerava, reakciji na stres, regulaciji šećera u krvi i krvnog pritiska, zdravlju kostiju i mnogim drugim važnim procesima, a dijetetičar otkriva u kojim namirnicama ga ima najviše Foto: Shutterstock

Zelje operite, dobro ocedite i sitno iseckajte. Stavite ga u veću činiju, dodajte izmrvljeni sitni sir, jaja i ulje, pa sve dobro promešajte.

Sa solju budite pažljivi, posebno ako koristite slaniji domaći sir. Najbolje je prvo sjediniti fil, probati sir i tek onda odlučiti da li je potrebna dodatna so.

Fil ravnomerno rasporedite preko prve kore, vodeći računa da ga ima podjednako i uz ivice i po sredini.

4. Pokrijte pitu drugom korom

Na isti način razvucite i drugi složeni deo testa. Prebacite koru preko fila, a ivice donje i gornje kore blago spojite ili zavrnite ka unutra.

Površinu možete poprskati sa malo ulja kako bi tokom pečenja dobila lepšu boju i hrskaviji gornji sloj.

Domaća pita sa zeljem i sirom pečena do zlatne boje Foto: Oleg Begunenco / Alamy / Profimedia

Koliko se peče pita sa zeljem i sirom?

Rernu zagrejte na 220 stepeni pre nego što stavite pitu da se peče. Pecite je dok testo ne porumeni i ne dobije izraženu zlatnosmeđu boju.

Tačno vreme pečenja može da zavisi od rerne i veličine pleha, zato je najbolje pratiti izgled kore. Kada se ivice lepo ispeku, a površina postane zlatna, pita je spremna.

Nakon vađenja iz rerne ostavite je kratko da odstoji. Tako će se fil malo stegnuti, a pita će se lakše i lepše seći.

Video: Anastasija Ražnatović pokazala kako pravi pitu