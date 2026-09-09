Šarlot Blandford Tag, kreatorka sadržaja koja tvrdi da je ostala bez posla zbog TikToka

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Granica između posla i privatnog života nekada je bila prilično jasna. Kada zaposleni izađe iz kancelarije, njegov ostatak dana uglavnom nije zanimao poslodavca. Društvene mreže su tu granicu gotovo potpuno izbrisale.

To je na svojoj koži osetila kreatorka sadržaja Šarlot Blandford Tag, koja tvrdi da je ostala bez posla nakon što je njeno ponašanje na internetu ocenjeno kao „neprofesionalno“. Na TikToku ima više od 46.000 pratilaca, dok je istovremeno bila zaposlena kao kreatorka sadržaja u jednom manjem časopisu.

Šarlot Blandford Tag, kreatorka sadržaja koja tvrdi da je ostala bez posla zbog TikToka Foto: tiktok/@charlotteblandfordtagg

Krajem avgusta saopšteno joj je da nije prošla probni period. Prema njenim rečima, među razlozima koje je dobila bilo je i ono što je objavljivala na društvenim mrežama.

„U tom časopisu radila sam kao kreatorka sadržaja, a video-snimke pravim i objavljujem već oko četiri godine.Otkaz sam dobila jer nisam prošla probni rok, a kao razlog su naveli da sam bila ‘neprofesionalna na internetu’“, rekla je za „Njuzvik“.

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Šarlotin slučaj posebno je zanimljiv zato što TikTok za nju nije bio usputna zabava. Sadržaj je pravila godinama, izgradila sopstvenu publiku i javni identitet koji je postojao nezavisno od kompanije u kojoj se zaposlila.

Problem je nastao kada su se te dve sfere sudarile.

Šarlot Blandford Tag, kreatorka sadržaja koja tvrdi da je ostala bez posla zbog TikToka Foto: tiktok/@charlotteblandfordtagg

Jedna osoba koja je trebalo da sarađuje sa firmom požalila se njenoj menadžerki zato što joj Šarlot nije odgovorila na poruku, iako je u međuvremenu objavljivala na TikToku. Za jednu stranu to je bio dokaz da je bila dostupna, ali nije odgovorila na poslovnu poruku. Za drugu, činjenica da neko koristi svoj privatni telefon ili društvenu mrežu ne znači da je dužan da u istom trenutku obavlja posao.

Upravo takve situacije pokazuju koliko je danas teško povući jasnu crtu između privatnog i profesionalnog vremena.

„Ne mislim da bi se ljudi trebalo odreći privatnog života samo zato što imaju posao. Treba im dopustiti da rade što žele izvan radnog vremena“, poručila je.

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Šarlot Blandford Tag, kreatorka sadržaja koja tvrdi da je ostala bez posla zbog TikToka Foto: tiktok/@charlotteblandfordtagg

Nakon odlaska iz časopisa, Blandford Tag se pridružila PR startapu No Shame, koji svoju poslovnu filozofiju zasniva upravo na ideji da žene ne moraju da se uklope u tradicionalnu predstavu profesionalnog ponašanja.

I njen slučaj zbog toga ima pomalo ironičan završetak. Ono što je jednoj kompaniji predstavljalo razlog da je vidi kao nedovoljno profesionalnu, druga je pretvorila u deo poslovnog identiteta.

Sličnih primera verovatno će biti sve više. Društvene mreže više nisu odvojeni svet koji počinje kada završimo posao, ali ni ugovor o radu ne bi trebalo automatski da znači da poslodavac dobija pravo da uređuje ceo život zaposlenog.

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