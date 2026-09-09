Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra

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Pariz odavno ima reputaciju grada u kome luksuz može biti dobro procenjen, ali Nina Skočak verovatno nije očekivala da će jedan od najskupljih računa tokom njenog boravka u francuskoj prestonici doći od salona za negu pasa. Potrošila je 240 evra na kupanje i češljanje svog ljubimca Žuži, iako pas nije bio ni ošišan.

Nina, koja živi u Briselu, a široj javnosti je predstavljena tokom kandidature za Evropski parlament, podelila je svoje neobično iskustvo sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra Foto: TikTok/ninaskocak

Tokom vikenda u Parizu sa Žuži, primetila je da se nedaleko od njenog smeštaja nalazi salon za negu pasa. Pošto je ljubimcu svakako bilo potrebno kupanje, odlučila je da proveri da li mogu da je prime bez zakazivanja.

- Ovog vikenda sam u Parizu sa Žuži i dolazimo u moj stan i vidimo da se u istoj ulici nalazi salon za negu pasa. Pitam da li mogu da primim Žuži jer je bila jako prljava - objasnila je u videu.

Tri sata kasnije stigao je račun od 240 evra

Salon je uspeo da pronađe termin, pa je Nina ostavila Žužu na kupanje i temeljno češljanje. Kada se vratila tri sata kasnije, bila je zadovoljna rezultatom. Iznenađenje je stiglo tek na kasi.

- Ostavljam je da se okupa i očešlja i preuzimam je za tri sata, izgleda odlično, ali sam platila 240 evra za to - rekla je Skočak.

Upravo je poređenje sa cenama na koje je navikla pokazalo koliko je bila iznenađena pariskim računom. Prema njenim rečima, za sličnu uslugu u Zagrebu plaća oko 50 evra, dok je u Briselu tretman sa šišanjem može koštati najviše oko 150 evra.

Ovog puta, međutim, 240 evra je otišlo samo za kupanje i češljanje.

Nina Skočak sa kujicom Žuži, za čije je kupanje i češljanje u Parizu platila 240 evra Foto: TikTok/ninaskocak

- Mislim, dobro je ispalo, ali 240 evra je stvarno mnogo. U Zagrebu plaćam oko 50 evra, u Briselu najviše 150 evra sa šišanjem. Dakle, 240 evra - ovo je najskuplje šišanje koje sam platila u životu, i to ne za sebe nego za psa, ali hajde, valjda je vredelo - zaključila je.

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