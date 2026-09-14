Napravite starinske vanilice sa mašću, limunom i džemom od šljiva. Prhki sitni kolači koji su još ukusniji kada odstoje.
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Starinske vanilice sa džemom od šljiva: Prhke, mirisne i još lepše kada odstoje
- Vanilice se prave od prhkog testa sa mašću, limunom i brašnom, a peku se kratko da ostanu nežne i svetle.
- Spajaju se džemom od šljiva i obilno uvaljavaju u šećer u prahu i vanilin šećer, pa su još bolje kada odstoje.
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Vanilice su jedan od onih sitnih kolača koji ne traže raskošne sastojke da bi ostavili utisak. Dovoljni su dobro umešeno prhko testo, miris limuna, domaći džem od šljiva i obilje šećera u prahu da se dobije poslastica koja odmah podseća na stare porodične recepte.
Posebna čar ovog recepta je u tome što se testo pravi sa mašću, zbog čega vanilice nakon pečenja ostaju izrazito prhke i nežne. Kada se spoje džemom i odstoje nekoliko sati, postaju još mekše i bukvalno se tope u ustima.
Sastojci za vanilice
Starinske vanilice sa džemom od kajsija uvaljane u šećer u prahu Foto: Nebojsa Rozgic / Alamy / Profimedia
- 200 g masti
- 3 kašike šećera
- 1 jaje
- 1 žumance
- sok od 1/2 limuna
- rendana kora 1 limuna
- 450 g brašna
Za spajanje i posipanje:
- 250 g džema od šljiva
- 250 g šećera u prahu
- 2 kesice vanilin šećera
Kako se prave starinske vanilice
Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia
- Najpre umutite mast sa šećerom dok smesa ne postane glatka. Dodajte celo jaje, žumance, sok od pola limuna i sitno narendanu limunovu koru, pa sve još jednom dobro sjedinite.
- Postepeno dodajte brašno i zamesite meko, kompaktno testo koje može lepo da se razvija, a da se ne lepi za podlogu. Radnu površinu blago pobrašnite, pa testo razvucite na željenu debljinu.
- Rernu zagrejte na 180 stepeni.
- Modlicom vadite male krugove i ređajte ih na pleh. Vanilice pecite dok tek blago ne porumene.Ne treba ih prepeći, jer upravo svetlija boja i kratko pečenje pomažu da ostanu prhke i nežne.
- Pečene kolačiće ostavite da se prohlade.
Kako se spajaju vanilice
Starinske vanilice sa džemom od šljiva uvaljane u šećer u prahu Foto: Shutterstock
- U dubljem tanjiru pomešajte šećer u prahu i vanilin šećer.
- Jedan ohlađen kolačić premažite tankim slojem džema od šljiva, pa preko njega stavite drugi. Spojene vanilice zatim obilno uvaljajte u mešavinu šećera u prahu i vanile.
Ako volite sitnije i više vanilice, testo možete ostaviti nešto deblje i vaditi ga manjom modlicom. Za to može da posluži i manja čašica, poput čašice za rakiju.
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