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Starinske vanilice sa džemom od šljiva uvaljane u šećer u prahu

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Vanilice su jedan od onih sitnih kolača koji ne traže raskošne sastojke da bi ostavili utisak. Dovoljni su dobro umešeno prhko testo, miris limuna, domaći džem od šljiva i obilje šećera u prahu da se dobije poslastica koja odmah podseća na stare porodične recepte.

Posebna čar ovog recepta je u tome što se testo pravi sa mašću, zbog čega vanilice nakon pečenja ostaju izrazito prhke i nežne. Kada se spoje džemom i odstoje nekoliko sati, postaju još mekše i bukvalno se tope u ustima.

Sastojci za vanilice

Starinske vanilice sa džemom od kajsija uvaljane u šećer u prahu Foto: Nebojsa Rozgic / Alamy / Profimedia

200 g masti

3 kašike šećera

1 jaje

1 žumance

sok od 1/2 limuna

rendana kora 1 limuna

450 g brašna

Za spajanje i posipanje:

250 g džema od šljiva

250 g šećera u prahu

2 kesice vanilin šećera Kako se prave starinske vanilice

Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia

Najpre umutite mast sa šećerom dok smesa ne postane glatka. Dodajte celo jaje, žumance, sok od pola limuna i sitno narendanu limunovu koru, pa sve još jednom dobro sjedinite. Postepeno dodajte brašno i zamesite meko, kompaktno testo koje može lepo da se razvija, a da se ne lepi za podlogu. Radnu površinu blago pobrašnite, pa testo razvucite na željenu debljinu. Rernu zagrejte na 180 stepeni. Modlicom vadite male krugove i ređajte ih na pleh. Vanilice pecite dok tek blago ne porumene.Ne treba ih prepeći, jer upravo svetlija boja i kratko pečenje pomažu da ostanu prhke i nežne. Pečene kolačiće ostavite da se prohlade. Kako se spajaju vanilice

Starinske vanilice sa džemom od šljiva uvaljane u šećer u prahu Foto: Shutterstock

U dubljem tanjiru pomešajte šećer u prahu i vanilin šećer.

Jedan ohlađen kolačić premažite tankim slojem džema od šljiva, pa preko njega stavite drugi. Spojene vanilice zatim obilno uvaljajte u mešavinu šećera u prahu i vanile.

Ako volite sitnije i više vanilice, testo možete ostaviti nešto deblje i vaditi ga manjom modlicom. Za to može da posluži i manja čašica, poput čašice za rakiju.

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