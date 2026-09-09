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Majka i zvezda društvenih mreža Andrea Grejg Boduen objavila je oproštajni video koji je unapred snimila za slučaj da izgubi bitku sa rakom. Influenserka iz Luizijane preminula je 22. avgusta nakon borbe sa rakom dojke. Imala je samo 39 godina, a iza sebe je ostavila supruga Rokija, decu i više od 42.000 pratilaca na TikToku, gde je godinama delila svaki korak svoje borbe.

Foto: TikTok

TikTok joj je postao dnevnik

Andrea je redovno objavljivala snimke o terapijama, ishrani i lekovima koje je pokušavala kako bi pobedila bolest. Na svom profilu opisivala je sebe kao osobu sa „ratničkim srcem“, a njeni pratioci pratili su njenu borbu iz dana u dan.

U jednom od poslednjih videa, objavljenom tek nakon njene smrti, obratila se svima koji su bili uz nju.

„Zdravo, moja TikTok porodico. Ako gledate ovaj video, to znači da je došlo moje vreme i da sam otišla.“

Objasnila je da joj je TikTok postao mnogo više od društvene mreže.

„Ovaj nalog postao je moj dnevnik. Mesto gde sam izbacivala sve iz sebe.“

Želela je da deca zauvek mogu da je vide

Andrea je otkrila da je profil napravila upravo zbog svoje dece.

„Počela sam sve ovo jer sam želela da moja deca mogu da prate moje putovanje. Da u svakom trenutku mogu da pogledaju neki moj video i vide me.“

U emotivnoj poruci zahvalila je svima koji su je podržavali tokom najtežih dana.

„Hvala vam što ste me voleli, molili se za mene i navijali za mene, čak i kada sam radila sve one lude stvari.“

„Nisam se plašila smrti, već odlaska od porodice“

Andrea je ranije otkrila da su joj lekari saopštili da hemoterapija, imunoterapija i zračenje nisu uspeli da zaustave rak, koji se proširio kroz više tumora u dojci.

Pred kraj života priznala je da se njeno stanje naglo pogoršalo.

„Koliko još, Gospode? Koliko dugo još moram da patim?“

U oproštajnom videu rekla je da se smrti nije plašila

„Istina je da se ne plašim toga gde idem. Ne plašim se smrti.“

Ali jedna pomisao ju je potpuno slomila.Govoreći o budućnosti koju neće doživeti, Andrea nije mogla da sakrije tugu.

„Imam 39 godina. Nikada neću videti sina kako se ženi. Nikada neću videti ćerku kako se udaje. Nikada neću upoznati svoje unuke.“

Najpotresnije reči sačuvala je za kraj.

„Nikada neću ostariti sa svojim mužem, kojeg neizmerno volim.“

Foto: TikTok

Suprug potvrdio njenu smrt

Nakon njene smrti, na TikToku se oglasio i njen suprug Roki, koji je potvrdio da je Andrea preminula u subotu uveče.

„Ovo je njen muž Roki. Andrea je preminula. Želela je da vam se od srca zahvali za svu ljubav i podršku koju ste joj pružali tokom ove borbe.“

Njegova kratka poruka izazvala je talas emocija među hiljadama ljudi koji su mesecima pratili Andreinu borbu i oprostili se od nje u komentarima.