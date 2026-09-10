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Milica Polskaja, influenserka iz Niša koja sa suprugom iz Kazahstana ima petoro dece, odgovorila je pratiocu koji ju je pitao čime se njen muž bavi. Umesto da otkrije njegov posao, objasnila je kako izgleda njihova porodična podela uloga.

– Moj muž radi, zarađuje da bih ja uživala. Ja i moja deca. To je to što radi moj muž – rekla je ona.

Pogledajte u galeriji fotografije muža Milice Polskaje:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Objave o luksuznoj svakodnevici redovno pokreću pitanja o njenom braku i novcu. Ipak, pre života sa suprugom milionerom, Milica je, prema sopstvenim rečima, otišla u Dubai da radi kako bi pomogla porodici i platila školovanje.

Od studija prava do posla u Dubaiju

Odluku da potraži posao van Srbije donela je na trećoj godini Pravnog fakulteta. Zamišljala je da će godinu dana raditi i uštedeti za nastavak studija, a u Dubaiju je počela da radi u jednom klubu. O tom periodu govorila je u svom blogu, otkrivajući i koliku je platu imala.

Pogledakjte u galeriji vrele kadrove Milice Polskaje:

1/12 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition, Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

– Bila sam treća godina Pravnog fakulteta, pa sam htela da pomognem mojima i radim godinu dana da bih skupila novac i sebe školovala. Počela sam da radim kao kao PR jednog poznatog kluba. Fiksna plata bila mi je oko 700 evra, uz bakšiš koji se dobijao na dve nedelje, a bakšiš smo svi delili. Nikog nisam znala, bila sam skroz sama i živela u studiju. Dala sam posle otkaz. Nisam mogla da izdržim, posle sam dobila veću platu, ugovor, platili su dug koji sam imala zbog prekida prethodnog – ispričala je Milica.

Upravo je tokom boravka u Dubaiju, jedne večeri u izlasku, upoznala budućeg supruga. Govoreći o početku njihove veze, izdvojila je pažnju koju joj je posvetio već na prvom sastanku.

Ruže i pažljivo birane čokoladice

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Iako se uz njeno ime često pominje bogatstvo njenog muža, Milica je u intervjuu za Republiku naglasila da galantnost ne meri visinom nečije zarade. Kao uspomenu sa početka veze navela je buket ruža i bombonjeru čiji je sadržaj njen suprug sam odabrao.

Milica Polskaja živi u luksuzu, a muž je okovao zlatom Foto: Milica polskaja/tiktok

– Osvajao me je postepeno. Kada je na prvom sastanku došao sa buketom ruža i nekom bombonjerom koju je sam "napravio" - svaku čokoladicu je birao, to me je oduševilo na početku. Mislim da čak imam i neku sliku te bombonjere i dan danas. Zarada muškarca nema veze sa time koliko je on galantan. Pod "galantan" podrazumevam i to da on može dnevno da zaradi 2.000 dinara i da kupi buket od 1.000. Može takođe da zarađuje 10.000 evra mesečno, a da ne kupi ni to cveće. Važna je ljubav, paznja i poštovanje. Mi smo ljudi i dat nam je dar reči. Drage žene, iskoristite taj jezik. Recite muškarcu šta od njega želite, pričajte o svojim osećanjima, brigama i snovima. Muskarci ne mogu uvek da nam pročitaju misli – ispričala je tada.

Milica Polskaja sa svoje četvoro dece, a nedavno je rodila i još jednu ćerku Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Odgovarala i na pitanja o intimi

Milica sa pratiocima razgovara i o privatnim temama, pa je svojevremeno na Instagramu odgovorila na pitanje koliko često ona i suprug imaju intimne odnose tokom nedelje.

– Kako kad, zavisi. Od sedam do 12 puta, ne brojim to – rekla je.

Video: Milica Polskaja odgovara na pitanja o intimi