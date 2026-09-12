da li ste znali

da li ste znali

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Aluminijumska folija obmotana oko tegle može da zakloni zimnicu od svetlosti, ali nije garancija da će ajvar, kiseli krastavčići ili džem duže ostati bezbedni za jelo. Njena uloga je ograničena: prekriva staklo, dok trajnost sadržaja zavisi od pravilne pripreme, odgovarajuće obrade i uslova u kojima čuvate tegle.

Zato, pre nego što posegnete za folijom, pogledajte gde vam zimnica stoji. Polica pored šporeta ili osunčanog prozora loš je izbor, čak i kada je svaka tegla pažljivo umotana.

Šta folija može da uradi za zimnicu

Foto: Tatjana Urosevic / Panthermedia / Profimedia

Providno staklo propušta svetlost, pa obmotavanje folijom može da posluži kao jednostavan zaklon. Međutim, iz toga ne proizlazi da ovakav postupak dokazano produžava rok trajanja zimnice, niti da čuva ukus i boju tokom cele zime. Tegle treba držati na čistom, suvom, hladnom i tamnom mestu. Toplota i direktno sunce mogu da ubrzaju gubitak kvaliteta, a vlaga da izazove koroziju metalnih poklopaca i naruši zatvaranje. Preporuke za čuvanje domaće zimnice

Kako da obmotate teglu

Ukoliko želite dodatno da zaklonite staklo, foliju stavite tek kada se pravilno obrađena tegla potpuno ohladi, kada proverite da je dobro zatvorena i osušite njenu spoljašnjost. Odsecite dovoljno veliki komad da prekrije stakleni deo i lagano ga priljubite, bez jakog zatezanja.

Poklopac ostavite otkriven, a omotač postavite tako da možete lako da ga skinete radi pregleda tegle. Folija ne može da nadoknadi loše zatvaranje niti da održava nisku temperaturu u toploj prostoriji. Ako već imate odgovarajući taman ormarić ili ostavu, nema potrebe da svaku teglu dodatno uvijate.

Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Oznaka na tegli olakšava snalaženje

Na nalepnici napišite naziv zimnice i datum pripreme, pa je postavite na vidljivo mesto. Tako ćete lakše razlikovati slične namaze i salate, a starije zalihe možete rasporediti napred kako biste ih prve trošili.

Obeležavanje je korisno bez obzira na to da li koristite foliju. Kada je staklo prekriveno, oznaka je posebno praktična jer ne morate da odmotavate nekoliko tegli da biste pronašli onu koju tražite.

Kada zimnicu ne treba jesti

Naduven poklopac, curenje, buđ ili neuobičajene promene sadržaja razlog su da hranu ne konzumirate. Nemojte je probati da biste proverili da li je pokvarena. Pritom, normalan izgled i miris nisu dovoljna potvrda bezbednosti: toksin koji izaziva botulizam ne može se videti, namirisati niti prepoznati po ukusu. Zato je presudno da zimnica od početka bude pripremljena po proverenom postupku, uz obradu prilagođenu konkretnoj namirnici.

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