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Amber Karter je u očevom domu potražila sigurnost za sebe i decu nakon što je napustila nasilnog partnera Džeremija Harisa. U novembru 2020. godine njen otac Bler Karter ubijen je u svojoj kući u Teksasu, koja je potom zapaljena. Istraga je pokazala da iza zločina stoji upravo čovek od kojeg je pokušavala da se skloni.

Bler nije bio jedina Harisova žrtva. Tokom nekoliko nedelja ubio je još trojicu muškaraca, a 2023. godine priznao je četiri ubistva i osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. Amber je o nasilju koje je preživela i gubitku oca govorila u dokumentarnom serijalu „People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer“.

Amber Karter, koja je govorila o nasilju bivšeg partnera i ubistvu svog oca Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Čovek kojem je verovala postao je razlog za strah

Kada je upoznala Harisa 2013. godine, Amber je privuklo to što je bio duhovit, pametan i šarmantan. Oboje su već imali decu iz prethodnih veza, a tokom zajedničkog života dobili su i dete. U početku joj je delovalo da uspevaju da izgrade skladnu porodicu.

Međutim, njihovu svakodnevicu vremenom je obeležilo nasilje. Prema njenim rečima, Haris je postao agresivan, a ona je naposletku shvatila da ne može da promeni njegovo ponašanje. Odlučila je da ode i sa decom se preseli kod oca, čoveka na čiju je podršku uvek mogla da računa.

„Bio je najbolji tata kog možete da zamislite. Odrasla sam kao jedinica, tako da sam mu bila ceo svet, a on... On je bio moj najbolji prijatelj“, ispričala je Amber.

Pogledajte u galeriji fotografije sa njenim partnerom:

1/4 Vidi galeriju Amber Karter i Džeremi Haris su bili u vezi, a onda je on ubio njenog oca Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Odlazak iz veze trebalo je da bude početak mirnijeg života. Umesto toga, usledio je gubitak koji je zauvek promenio njenu porodicu.

Policija ispred kuće i pitanje na koje je odmah imala odgovor

Kada je stigla do očevog doma i ugledala policijska vozila, Amber još nije znala šta se dogodilo. Njegov automobil bio je na prilazu, ali se on nije javljao na telefon.

„To je bio prvi ozbiljan znak da mu se možda nešto dogodilo, ali još nisam želela da prihvatim takvu mogućnost“, prisetila se.

Policajci su joj potom saopštili da je pronađeno telo. Kada su je pitali da li zna nekoga ko bi mogao da naudi njenom ocu, pomislila je na bivšeg partnera. Istražitelji su kasnije povezali Harisa sa Blerovom smrću i drugim ubistvima, koristeći snimke nadzornih kamera, telefonske podatke i balističke dokaze.

Četiri ubistva tokom nekoliko nedelja

Amber Karter, koja je govorila o nasilju bivšeg partnera i ubistvu svog oca Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Zločini se nisu dogodili iste večeri. Prva žrtva bio je devetnaestogodišnji student Robert Džejden Urea, ubijen 31. oktobra 2020. godine u Dalasu. Dve nedelje kasnije, 14. novembra, ubijeni su Adam Gotro (36) i Kenet Hamilton (57), u razmaku od približno pola sata.

Bler Karter ubijen je 18. novembra u Selajni u Teksasu. Njegovo telo pronađeno je u zapaljenoj kući. Hronologija slučaja

Za Amber je saznanje da je njen nekadašnji partner odgovoran za smrt četvorice ljudi bilo teško pojmljivo, čak i posle nasilja koje je sama preživela.

Amber Karter, koja je govorila o nasilju bivšeg partnera i ubistvu svog oca Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Nikada nisam mogla da pomislim da bi Džeremi uradio nešto tako strašno. Bila sam užasnuta i slomljena saznanjem da je čovek kog sam toliko volela mogao to da učini...“

Život posle presude

Pogledajte u galeriji fotografije njenog oca:

1/5 Vidi galeriju Amber Karter sa ocem Blerom Karterom kojeg je ubio njen bivši Džeremi Haris Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Presuda je za Amber značila da Haris više neće moći slobodno da joj priđe. Bol zbog očeve smrti, međutim, ostao je deo njenog života.

„Ne želim da imam bilo kakvu vezu s njim. Drago mi je što je na mestu gde više ne može da povredi nevine ljude, niti da dođe do mene i moje dece“, rekla je.

Govoreći o životu posle tragedije, Amber je opisala i svoj rad u pružanju podrške osobama koje prolaze kroz krize mentalnog zdravlja. Dok odgaja decu i pokušava da nastavi dalje, očevu ljubav pamti kao oslonac koji nije nestao njegovom smrću.

„Trudim se da živim onako kako bi moj tata želeo.“

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