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Iako neki stari običaji danas zvuče mistično, iza njih se često krije sasvim logično objašnjenje.

Mnogi od nas nesvesno prave grešku i so drže tamo gde joj nikako nije mesto. Ako želite da sačuvate dobru energiju u domu, ali i kvalitet samog začina, proverite da li je držite na nekoj od ove tri "zabranjene" lokacije.

Pored ulaznih vrata

Prema narodnom verovanju, prag je granica između doma i spoljašnjeg sveta. Verovalo se da so postavljena blizu ulaza sakuplja negativnu energiju prolaznika i gostiju, što u kuću unosi nervozu i česte svađe.

Praktičan razlog: Ulazni deo kuće je najizloženiji prašini i prljavštini sa ulice. Pored toga, tu su oscilacije temperature i vlažnosti vazduha najveće, što nikako ne odgovara namirnicama.

Tik uz šporet

Držanje slanika pored ringli je izuzetno praktično tokom kuvanja, ali stari običaji kažu da vatra može oduzeti soli njena zaštitna i simbolička svojstva.

Praktičan razlog: Pored šporeta se stalno podiže vruća para. So izuzetno brzo upija vlagu, zbog čega se stvrdnjava i stvara teške grudvice. Ako želite da vam bude pri ruci tokom pripreme jela, držitе samo mali slanik sa čvrstim poklopcem, a glavne zalihe sklonite.

So ne treba držati pored šporeta Foto: VividaPhotoPC / Alamy / Profimedia

Na osunčanoj prozorskoj dasci

Prozor obasjan suncem takođe se smatrao pogrešnim mestom. U narodnoj tradiciji verovalo se da direktni sunčevi zraci menjaju svojstva soli i slabe njenu "zaštitnu snagu".

Praktičan razlog: Pored prozora dolazi do velikih temperaturnih razlika. So se greje, a ukoliko je posuda otvorena, ubrzano skuplja prašinu iz vazduha.

Gde je onda najbolje držati so?

Stručnjaci i domaći običaji se slažu u jednom, a to je da je najbolje mesto za čuvanje soli zatvoreni kuhinjski ormarić, podalje od sudopere i šporeta.

So je najbolje držati u potpuno suvoj posudi od stakla, keramike ili plastike sa poklopcem koji dobro dihtuje, kako bi se zaštitila od vlage i upijanja neprijatnih mirisa.

(Kurir.rs/Žene)

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