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Ako želite da ubrzate kuvanje, možda ste već posegnuli za toplom vodom iz slavine kako biste uštedeli nekoliko minuta. Iako na prvi pogled deluje kao praktično rešenje, zdravstvene institucije preporučuju drugačiji pristup - za piće i pripremu hrane uvek je bolje koristiti hladnu vodu koju ćete sami zagrejati.

Razlog nije nužno u vodi koja dolazi iz vodovoda, već u onome što se događa dok prolazi kroz kućne instalacije. Hladna voda iz vodovoda preporučuje se za piće i pripremu hrane jer topla voda može lakše da rastvara određene metale iz cevi, spojeva i slavina.

To može biti posebno važno u starijim kućama i stanovima, gde kućne instalacije mogu sadržati materijale koji vremenom otpuštaju metale poput olova.

Topla voda iz slavine pritom prolazi i kroz sistem za zagrevanje, odnosno bojler, gde može duže vreme biti u kontaktu sa različitim materijalima. Zbog toga preporuka nije da toplu vodu iz slavine nikada ne koristimo, već da je ne koristimo za ono što ćemo pojesti ili popiti. Ako ste, na primer, krenuli da kuvate testeninu, supu ili kafu, najjednostavnije je da sipate hladnu vodu i zagrejete je na šporetu ili u kuvalu.

Hladnu vodu koristite za piće i kuvanje Foto: Shutterstock

Prokuvavanje ne uklanja olovo

Pažnju treba obratiti i na vodu koja je duže stajala u cevima. Ako voda iz slavine nije korišćena nekoliko sati, pre korišćenja dobro je pustiti hladnu vodu da kratko teče. Za kuhinjsku slavinu nakon noćnog stajanja preporučuje se najmanje 10 sekundi ispiranja. Nakon dužeg nekorišćenja, na primer više od 48 sati, preporučuje se da voda teče najmanje dva minuta. Na taj način smanjuje se količina vode koja je duže vreme bila u kontaktu sa kućnim instalacijama.

Mnogi pritom pogrešno pretpostavljaju da će prokuvavanje rešiti eventualni problem sa metalima u vodi. Međutim, prokuvavanje nije način za uklanjanje olova iz vode. Kuvanje može da uništi određene mikroorganizme, ali ne uklanja metale i druge hemijske zagađivače.

Ako živite u starijoj kući ili stanu i brine vas kvalitet vode, možete da se informišete kod svog lokalnog vodovoda ili da uradite analizu vode.

Postoje i filteri namenjeni uklanjanju određenih zagađivača, ali je važno proveriti šta konkretni filter zapravo uklanja.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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