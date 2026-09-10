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Uz tanjir pasulja, pečeni krompir ili meso iz rerne, kisela somborka daje obroku baš onu svežinu koja nedostaje jačim zimskim jelima. Za ovu verziju potrebni su jednostavan preliv sa belim lukom i obrada napunjenih tegli u ključaloj vodi.

Beli luk, svež peršun i biber daju paprikama izraženu aromu, dok šećer ublažava kiselost preliva. Količina koja će stati u tegle zavisi od veličine plodova i načina slaganja.

Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

oko 3 kg paprika

2 l vode

400 ml alkoholnog sirćeta sa 9% kiseline

250 ml ulja

125 g soli

125 g šećera

svež seckani peršun, po ukusu

seckani beli luk, po ukusu

biber u zrnu, po ukusu Priprema preliva i slaganje

Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

Somborke operite, osušite i skratite peteljke. Ako želite da uklonite semenke, pažljivo ih izdubite oko peteljke kako bi ostatak paprike ostao ceo. Beli luk očistite i isecite na tanke listiće, a peršun operite i usitnite.

U većem loncu sjedinite vodu, sirće, ulje, šećer i so. Dodajte biber u zrnu i zagrevajte uz povremeno mešanje, dok se so i šećer ne rastvore i tečnost ne provri.

Paprike spuštajte u manjim turama i zadržite ih u vreloj marinadi 30–60 sekundi, pa izvadite rešetkastom kašikom. Cilj ovog koraka je da tek blago omekšaju i zadrže oblik. Kratko potapanje služi očuvanju teksture; nije zamena za postupak konzervisanja.

Paprike složite u čiste, tople tegle za konzervisanje od 237 ili 473 ml. Prelijte vrelim prelivom, ostavljajući 1,3 cm prostora do vrha. Nemojte razblaživati preliv dodatnom vodom.

Kako da obradite napunjene tegle

Nemetalnom lopaticom uklonite zarobljene mehuriće vazduha i ponovo proverite razmak do vrha. Obrišite rubove tegli i postavite odgovarajuće poklopce prema uputstvu proizvođača.

U dubok lonac stavite rešetku za tegle, rasporedite ih uspravno i sipajte toplu vodu tako da prelazi poklopce najmanje 2,5 cm. Poklopite lonac i zagrevajte. Vreme obrade počinje da se računa tek kada voda potpuno proključa. Ako ključanje prestane, ponovo ga uspostavite i vreme računajte od početka.

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