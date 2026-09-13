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Topla voda se često koristi u vešeraju za ubijanje klica, rastvaranje deterdženata i za to da tkanine deluju izuzetno čisto. Međutim, ona nije uvek efikasna za uklanjanje mrlja. Neke mrlje, posebno one na bazi proteina poput krvi, znoja i hrane, mogu postati teže za uklanjanje pomoću toplote jer ih ona dublje urezuje u tkaninu.

„Topla voda može prouzrokovati da se neke mrlje fiksiraju ili stvrdnu — posebno one na bazi proteina poput jaja, krvi, znoja, trave i mrlja od hrane — čineći ih težim za uklanjanje“, objašnjava Džeki Ešli, suosnivačica kompanije „Ashley & Co. Everyday Launder“ za sajt Martha Stewart. „Takođe može prouzrokovati da boje iscure i da se rašire.“

Mrlje na bazi proteina

Mrlje na bazi proteina — kao što su krv, znoj, mlečni proizvodi, jaja, majčino mleko i sok od mesa — neke su od najčešćih i uvek ih treba tretirati hladnom vodom.

"Hladna voda je najpre najbolja za mrlje na bazi proteina, poput mlečnih proizvoda, krvi, znoja i mnogih namirnica“, kaže Ešli. „Topla voda može da raširi ili „skuva“ ove mrlje, čineći ih težim za uklanjanje.“

Mrlje od trave i biljaka

Trava, blato i zemlja se takođe najbolje tretiraju hladnom vodom. One sadrže organska jedinjenja koja se ponašaju slično proteinskim mrljama kada su izložena toploti.

Fleke od trave se skidaju hladnom vodom Foto: halyna romaniv / Alamy / Profimedia

„Počnite sa hladnim ispiranjem kako biste sprečili da se mrlje fiksiraju ili šire“, kaže Ešli. Ako imate posla sa blatom, ostavite ga da se potpuno osuši pre nego što iščetkate ili otklonite višak prljavštine pre tretiranja i pranja tkanine.

Mastila i boje

Boje i mastila na bazi ulja takođe mogu da se pogoršaju sa toplom vodom.

Da biste ih tretirali, postavite zaprljanu tkaninu licem nadole i ispirajte hladnom vodom sa poleđine kako biste sprečili širenje pigmenta. Perite odvojeno kako biste sprečili prenošenje boje na drugu odeću.

Vino i pića sa taninima

Mrlje od crnog vina i čaja su zloglasno nezgodne — a topla voda samo pojačava taj izazov.

Hladnom vodom se skidaju fleke od vina Foto: Profimedia

Toplota može da „zaključa“ tanine (prirodna jedinjenja koja ova pića mogu da sadrže), čineći pigment težim za potpuno uklanjanje.

Voće

Poput vina, paradajz i bobičasto voće sadrže slična jedinjenja koja se teško uklanjaju i koja ovim namirnicama daju njihove prirodno žive nijanse. Pranje toplom vodom samo će ih urezati u vlakna (baš kao prirodne boje za tkanine). Nežna sredstva za uklanjanje mrlja poput blagog sapuna za sudove i destilovanog belog sirćeta, uz hladnu vodu, predstavljaju efikasne opcije.

Iako može biti primamljivo da svaku nezgodu sa vešom tretirate toplom vodom, strpljenje i hladnije temperature često daju bolje rezultate. Za mrlje na bazi proteina i druge gore pomenute, držite se hladnog ispiranja, odgovarajućeg sredstva za uklanjanje mrlja i perite pažljivo kako biste sebi dali najbolje šanse da sačuvate svoju odeću.

(Kurir.rs/Najžena)

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