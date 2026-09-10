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Na prvi pogled teško je razlikovati pravu kožu od kvalitetne imitacije. Ipak, uz nekoliko jednostavnih provera možete već u prodavnici dobiti dobar trag o tome od čega su cipele zaista napravljene.

Boja, sjaj i tekstura zato nisu dovoljni da biste bili sigurni šta se nalazi na vašim nogama. Čak ni viša cena ne garantuje da je obuća napravljena od prirodnog materijala.

Napravite mali test pritiskom

Jedan od najbržih načina je da palcem nežno pritisnete površinu cipele.

Prava koža je prirodan materijal i pri pritisku obično reaguje stvaranjem sitnih, nepravilnih nabora. Kada pustite površinu, ona se uglavnom postepeno vraća u prvobitni položaj.

Ipak, ovaj metod treba shvatiti samo kao pomoćni pokazatelj. Obrada kože, završni premazi i sam kvalitet materijala mogu uticati na to kako će cipela reagovati.

Pogledajte površinu izbliza

Ako imate priliku da detaljno pregledate obuću, obratite pažnju na sitne pore i šaru.

Prirodna koža najčešće nema potpuno identičan raspored pora. Sitne nepravilnosti su normalne i upravo one mogu biti dobar znak da je materijal prirodan.

Kod veštačke kože tekstura je često mnogo pravilnija i ponavlja se po istom obrascu, jer je industrijski napravljena.

Prava koža pri pritisku obično reaguje stvaranjem sitnih, nepravilnih nabora Foto: Zak Waters / Alamy / Profimedia

Još jedan koristan detalj nalazite na samoj ivici materijala. Ako je neki deo presečen i vidljiv, prirodna koža može imati vlaknastu, blago neravnu strukturu. Sintetički materijali često izgledaju potpuno glatko ili pokazuju slojeve karakteristične za plastiku i druge veštačke materijale.

Ne verujte slepo mirisu

Mnogi smatraju da se prava koža lako prepoznaje po karakterističnom mirisu. To ponekad može biti koristan znak, ali nikako nije konačan dokaz.

Prirodna koža može imati miris različitih preparata korišćenih tokom proizvodnje, dok obuća od veštačkih materijala može mirisati na plastiku, lepak ili hemikalije.

Osim toga, postoje i sintetički materijali kojima se namerno dodaje miris koji podseća na kožu.

Sa vodom ipak nemojte eksperimentisati

Jedan od popularnih saveta jeste da na kožu stavite kap vode. Prirodna, nezaštićena koža može da upije vlagu i na tom mestu privremeno promeni boju.

Kod mnogih sintetičkih materijala voda će ostati na površini i skliznuti.

Problem je što ovaj eksperiment nije naročito koristan kada ste u prodavnici. Nove kožne cipele često imaju zaštitni sloj koji sprečava prodiranje vode, a kapljica može napraviti fleku ili oštetiti materijal.

Zato je najbolje da ovu metodu potpuno preskočite ako obuću tek planirate da kupite.

Cipele Foto: Eder Paisan / Alamy / Alamy / Profimedia

Najsigurniji trik

Ako želite pouzdanu informaciju, pogledajte deklaraciju proizvoda.

Na njoj bi trebalo da budu navedeni materijali korišćeni za različite delove obuće, gornji deo, postavu i đon. To je mnogo pouzdaniji način da saznate od čega je cipela napravljena nego oslanjanje na jedan kućni trik.

Najbolje je kombinovati više pokazatelja: pregledajte teksturu, obratite pažnju na ivice, blago pritisnite materijal, a zatim obavezno proverite deklaraciju.

Dobar sintetički materijal danas može izgledati gotovo identično prirodnoj koži, pa nijedan test od nekoliko sekundi ne može u svim slučajevima da garantuje tačan odgovor.

(Kurir.rs/Informer)

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