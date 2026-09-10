Genijalan trik za čišćenje roletni i to obe strane istovremeno: Sve što vam treba je 10 minuta i sastojci koje već imate u kući
- Za čišćenje roletni dovoljno je da na kuhinjska klešta stavite dve krpe od mikrofibera i pričvrstite ih gumicama, pa njima obuhvatite letvicu sa obe strane.
- Trik omogućava da se istovremeno čiste gornja i donja strana letvice, a ceo posao može da se završi za manje od 10 minuta.
Sve što vam je potrebno za ovu brzu i efikasnu metodu čišćenja roletniveć verovatno imate u svom domu. Kuhinjska klešta ili hvataljke (manji model je najpraktičniji za rukovanje), dve krpe od mikrofibera (kao zamena mogu poslužiti vlažne maramice ili stare čarape) i gumice za kosu ili gumene trake za pričvršćivanje i gledajte kako vam se prljave roletne pretvaraju u nove.
Priprema i primena ovog trika traju svega nekoliko minuta
Izaberite manja kuhinjska klešta jer ćete njima lakše obuhvatiti svaku pojedinačnu letvicu. Na oba kraja klešta stavite krpe od mikrofibera (ili stare čarape/vlažne maramice) i čvrsto ih osigurajte gumicama kako ne bi klizile tokom rada.
Postavite klešta tako da istovremeno dodiruju gornju i donju stranu letvice, pa ih lagano pritisnite i povucite s jednog kraja na drugi. Na ovaj način istovremeno čistite obe strane letvice, što skraćuje vreme rada za pola. Beki Rapinčuk, stručnjak za čišćenje i osnivač kompanije Clean Mama, ističe da je ovaj trik posebno koristan za horizontalne roletne na kojima se prašina najviše taloži sa gornje strane.
Saveti stručnjaka za besprekorne rezultate
Da bi čišćenje proteklo još lakše, Beki Rapinčuk savetuje sledeće korake:
Čistite od vrha ka dnu: Počnite od gornjih letvica i krećite se nadole kako oslobođena prašina ne bi padala na već očišćene delove.
Dodajte univerzalno sredstvo: Ako brisanje suvom krpom nije dovoljno, na krpu nanesite malu količinu univerzalnog sredstva za čišćenje (uz prethodnu proveru da li odgovara materijalu roletni).
Pripremite više krpa unapred: Ukoliko su roletne izuzetno prašnjave, pripremite nekoliko čistih krpa kako biste ih lakše zamenili čim se zaprljaju.
U praksi se pokazalo da je uz ovaj postupak moguće očistiti prozor sa velikim roletnama za manje od 10 minuta.
(Kurir.rs/Žena)
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