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Sve što vam je potrebno za ovu brzu i efikasnu metodu čišćenja roletniveć verovatno imate u svom domu. Kuhinjska klešta ili hvataljke (manji model je najpraktičniji za rukovanje), dve krpe od mikrofibera (kao zamena mogu poslužiti vlažne maramice ili stare čarape) i gumice za kosu ili gumene trake za pričvršćivanje i gledajte kako vam se prljave roletne pretvaraju u nove.

Priprema i primena ovog trika traju svega nekoliko minuta

Izaberite manja kuhinjska klešta jer ćete njima lakše obuhvatiti svaku pojedinačnu letvicu. Na oba kraja klešta stavite krpe od mikrofibera (ili stare čarape/vlažne maramice) i čvrsto ih osigurajte gumicama kako ne bi klizile tokom rada.

Postavite klešta tako da istovremeno dodiruju gornju i donju stranu letvice, pa ih lagano pritisnite i povucite s jednog kraja na drugi. Na ovaj način istovremeno čistite obe strane letvice, što skraćuje vreme rada za pola. Beki Rapinčuk, stručnjak za čišćenje i osnivač kompanije Clean Mama, ističe da je ovaj trik posebno koristan za horizontalne roletne na kojima se prašina najviše taloži sa gornje strane.

Sjajan trik za brzo čišćenje roletni Foto: Olezzo/Shutterstock

Saveti stručnjaka za besprekorne rezultate

Da bi čišćenje proteklo još lakše, Beki Rapinčuk savetuje sledeće korake:

Čistite od vrha ka dnu: Počnite od gornjih letvica i krećite se nadole kako oslobođena prašina ne bi padala na već očišćene delove.

Dodajte univerzalno sredstvo: Ako brisanje suvom krpom nije dovoljno, na krpu nanesite malu količinu univerzalnog sredstva za čišćenje (uz prethodnu proveru da li odgovara materijalu roletni).

Pripremite više krpa unapred: Ukoliko su roletne izuzetno prašnjave, pripremite nekoliko čistih krpa kako biste ih lakše zamenili čim se zaprljaju.

U praksi se pokazalo da je uz ovaj postupak moguće očistiti prozor sa velikim roletnama za manje od 10 minuta.

(Kurir.rs/Žena)

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