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Mnogi ljubitelji sobnog bilja odustanu od orhideje čim opadnu njene prve raskošne latice, verujući da je biljka završila svoj životni vek. Međutim, uz samo par jednostavnih poteza i pravilan rez, ovaj elegantni cvet ponovo može postati najlepši ukras vašeg doma.

Pravilno orezivanje

Iskusni cvećari ističu da se najveća greška pravi kada se ogoljena stabljika baci ili poseče bez plana. Ključ uspeha leži u preciznom orezivanju.

Presađivanje orhideja Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Kada svi cvetovi opadnu, pronađite takozvane „čvorove“ – mala zadebljanja na stabljici. Sve što treba da uradite jeste da skratite stabljiku neposredno iznad drugog čvora gledano od dna. Ovaj jednostavan rez deluje kao signal biljci, podstičući je da iz tog mesta razvije potpuno nov cvetni izdanak.

Svetlost i temperatura

Pravilno održavana orhideja koja cveta na svetlom mestu koje nije pretoplo Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Da bi se novi pupoljci uopšte formirali, orhideji je potrebna adekvatna mikro-klima:

Svetlost: Postavite je na mesto sa obiljem prirodne svetlosti, ali je obavezno zaštitite od direktnih sunčevih zraka koji mogu spržiti listove.

Postavite je na mesto sa obiljem prirodne svetlosti, ali je obavezno zaštitite od direktnih sunčevih zraka koji mogu spržiti listove. Temperatura: Blagi pad temperature, naročito tokom noći, prirodni je okidač koji stimulativno deluje na ponovno cvetanje.

Blagi pad temperature, naročito tokom noći, prirodni je okidač koji stimulativno deluje na ponovno cvetanje. Dopunska hrana: Jednom mesečno počastite biljku specijalizovanim đubrivom za orhideje kako bi dobila snagu za novi ciklus. Kako znati kada je vreme za vodu?

Zeleni koren na orhideji znači da nije spremna za zalivanje Foto: Oleksii Shynkevych / Alamy / Profimedia

Zaboravite na stroge rasporede zalivanja i jednostavno posmatrajte korenje biljke kroz providnu saksiju. Boja korena je najbolji pokazatelj njenih potreba.

Ako je korenje tamnozeleno i sočno, orhideja ima sasvim dovoljno vlage. Sa druge strane, kada koren dobije bledu, srebrnkastu nijansu, to je jasan znak da je žedna i da je vreme za umereno zalivanje.

Video: Prelepe Orhideje