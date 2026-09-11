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Nemate mnogo vremena za pripremu ručka, a želite nešto ukusno za celu porodicu? Ova lenja musaka pravi se mnogo brže od klasične, a ukusom nimalo ne zaostaje. Sve sastojke samo pripremite, sjedinite i stavite u rernu. Idealno kada želite domaće jelo bez dugog stajanja pored šporeta.

Sastojci:

1 kg krompira

500 g svinjskog mlevenog mesa

1 manja tikvica

1 crni luk

1 kašičica mlevene paprike

5 kašika soka od paradajza

2 čena belog luka

500 ml vode

Preliv:

1 čaša kisele pavlake (180 ml)

2 jaja

1 kašika brašna

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Lenja musaka Foto: Shutterstock

Priprema:

Oljuštene krompir i tikvicu isecite na kockice. Crni i beli luk sitno iseckajte. Pomešajte mleveno meso, sok od paradajza, mlevenu papriku, vodu, so i biber po ukusu. Dodajte krompir, tikvice i luk, promešajte, sipajte u podmazanu tepsiju i poravnajte. Po potrebi dodajte još vode da cela musaka bude natopljena. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta. Pomešajte kiselu pavlaku, umućena jaja, brašno, malo soli i prelijte musaku, pa pecite još 15-20 minuta.

(Kurir.rs/Najžena)

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