Nemate mnogo vremena za pripremu ručka , a želite nešto ukusno za celu porodicu? Ova lenja musaka pravi se mnogo brže od klasične, a ukusom nimalo ne zaostaje. Sve sastojke samo pripremite, sjedinite i stavite u rernu. Idealno kada želite domaće jelo bez dugog stajanja pored šporeta.

Oljuštene krompir i tikvicu isecite na kockice. Crni i beli luk sitno iseckajte. Pomešajte mleveno meso, sok od paradajza, mlevenu papriku, vodu, so i biber po ukusu. Dodajte krompir, tikvice i luk, promešajte, sipajte u podmazanu tepsiju i poravnajte. Po potrebi dodajte još vode da cela musaka bude natopljena. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta. Pomešajte kiselu pavlaku, umućena jaja, brašno, malo soli i prelijte musaku, pa pecite još 15-20 minuta.