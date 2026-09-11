Lenja musaka je idealan ručak: Pravi se brže od klasične, a ukus ne zaostaje
- Lenja musaka pravi se brže od klasične, a ukusom ne zaostaje, pa je pogodna kada želite domaći ručak bez dugog stajanja pored šporeta.
- Priprema je jednostavna: krompir, tikvica, luk i mleveno meso sjedine se sa začinima i peku u rerni 30 minuta.
- Zatim se dodaje preliv od pavlake, jaja i brašna, pa se musaka peče još 15 do 20 minuta.
Nemate mnogo vremena za pripremu ručka, a želite nešto ukusno za celu porodicu? Ova lenja musaka pravi se mnogo brže od klasične, a ukusom nimalo ne zaostaje. Sve sastojke samo pripremite, sjedinite i stavite u rernu. Idealno kada želite domaće jelo bez dugog stajanja pored šporeta.
Sastojci:
1 kg krompira
500 g svinjskog mlevenog mesa
1 manja tikvica
1 crni luk
1 kašičica mlevene paprike
5 kašika soka od paradajza
2 čena belog luka
500 ml vode
Preliv:
1 čaša kisele pavlake (180 ml)
2 jaja
1 kašika brašna
Priprema:
Oljuštene krompir i tikvicu isecite na kockice. Crni i beli luk sitno iseckajte. Pomešajte mleveno meso, sok od paradajza, mlevenu papriku, vodu, so i biber po ukusu. Dodajte krompir, tikvice i luk, promešajte, sipajte u podmazanu tepsiju i poravnajte. Po potrebi dodajte još vode da cela musaka bude natopljena. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta. Pomešajte kiselu pavlaku, umućena jaja, brašno, malo soli i prelijte musaku, pa pecite još 15-20 minuta.
(Kurir.rs/Najžena)
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