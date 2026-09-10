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Onaj dobro poznati, zagušljivi miris zapaljene prašine koji ispuni sobu čim radijatori prvi put prorade u jesen nije samo neprijatan – on direktno utiče na kvalitet vazduha koji udišete. Iako spoljna površina može izgledati besprekorno, unutrašnje komore i metalna rebra tokom leta postaju prava zamka za nečistoću.

Pre nego što okrenete ventil, odvojite desetak minuta za temeljno sređivanje dok su grejna tela još potpuno hladna.

Zamka zvana "voda u radijatoru"

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Foto: Shutterstock

Na društvenim mrežama sve su popularniji snimci na kojima ljudi sipaju kante sapunice direktno kroz gornju rešetku radijatora, dok ispod skupljaju crnu tečnost. Iako deluje zadovoljavajuće na ekranu, u praksi je ovo prečica do ozbiljne štete.

Zadržavanje vlage u unutrašnjim spojevima i na zidu iza radijatora stvara idealne uslove za koroziju i pojavu buđi. Kod električnih radijatora i konvektora, natapanje vodom predstavlja direktnu opasnost od kratkog spoja, kvara elektronike i strujnog udara.

Brza metoda u 4 koraka

Za dubinsko uklanjanje nagomilanih slojeva bez kante i džogera, potrebni su vam samo usisivač, dugačka savitljiva četka (ili molerski čopič) i krpa od mikrofibera.

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Foto: Shutterstock

  • Zaštita poda i zida: Podnožje radijatora prekrijte starim peškirom, a između zida i grejnog tela umetnite karton kako prašina ne bi ostavila tragove na tapetama ili kreču.
  • Prvi prolaz usisivačem: Uskim nastavkom usisajte gornju rešetku, donju ivicu i sve dostupne spoljašnje uglove.
  • Pomični potezi četkom: Provucite dugačku četku kroz proreze i pomičite je isključivo u smeru odozgo nadole. Sva prljavština će pasti direktno na pripremljenu podlogu.
  • Završni sjaj: Pommešajte litru mlake vode sa kašičicom blagog deterdženta za sudove. Dobro isceđenom (samo vlažnom) krpom prebrišite spoljašnost, pa sve odmah osušite suvom krpom.

Kada miris nije prašina i šta raditi sa vazduhom u sistemu?

buđ vlaga radijator stan
Foto: wabeno/Shutterstock

Dok blag miris toplote nestaje nakon pola sata rada, pojava dima, pucketanja ili jakog hemijskog mirisa znak je za uzbunu. U tom slučaju odmah isključite grejanje i pozovite stručno lice.

Takođe, razlikujte prljav radijator od onog u kom se nakupio vazduh. Ako je radijator pri dnu vruć, a pri vrhu hladan, čišćenje neće pomoći – potrebno je uraditi odzračivanje sistema pomoću specijalnog ključića, pažljivo i bez naglog otvaranja ventila.

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 Video: Kako odzračiti radijator

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Kako odzračiti radijator Izvor: Instagram/featureradiators