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Sigurno vam se nekad desilo da su se tokom peglanja bele odeće pojavile braon flekice koje u tom trenutku nikako nije moguće skinuti.

Naime flekice koje nastaju izlaze kroz rupice pegle, a unutar koje se stvara kamenackoji baš kada ne treba pronađe način da izađe napolje.

Međutim, možete stati ovom problemu na put. Potrebni su vam voda , limunska kiselina i jedan peškir.

Sve što treba da uradite jeste da u 250 ml vode razmutite 50 grama limunske kiseline i sve to sipate u peglu.

Očistite peglu od kamenca Foto: Shutterstock

Zatim zagrejte peglu i uz pomoć dugmeta za izbacivanje pare izbacite sav kamenac. Obavezno pripremite i jedan peškir kako biste njime brisali kamenac koji izađe van.

Ovaj trik podelio je profil Kate_cleanhome koji je bio otvoren i za odgovaranje na pitanje korisnika u komentarima.

Jedan korisnik u komentarima ju je pitao da li može da koristi limun, ako nema limunsku kislinu, na šta mu je ona odgovorila da je to sasvim u redu, ali da doda 4 kašike limunovog soka , što je zamena za jednu kašiku limunske kiseline.

(Kurir.rs/Najžena)

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