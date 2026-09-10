Pegla vam ostavlja braon fleke? Evo kako da uklonite kamenac!
- Braon fleke na odeći često nastaju zbog kamenca u pegli koji izlazi kroz rupice tokom peglanja.
- Za čišćenje se koristi rastvor od 250 ml vode i 50 grama limunske kiseline, a pegla se zatim zagreje i ispusti paru.
- Ako nemate limunsku kiselinu, može i limunov sok - četiri kašike umesto jedne kašike kiseline.
Sigurno vam se nekad desilo da su se tokom peglanja bele odeće pojavile braon flekice koje u tom trenutku nikako nije moguće skinuti.
Naime flekice koje nastaju izlaze kroz rupice pegle, a unutar koje se stvara kamenackoji baš kada ne treba pronađe način da izađe napolje.
Međutim, možete stati ovom problemu na put. Potrebni su vam voda , limunska kiselina i jedan peškir.
Sve što treba da uradite jeste da u 250 ml vode razmutite 50 grama limunske kiseline i sve to sipate u peglu.
Zatim zagrejte peglu i uz pomoć dugmeta za izbacivanje pare izbacite sav kamenac. Obavezno pripremite i jedan peškir kako biste njime brisali kamenac koji izađe van.
Ovaj trik podelio je profil Kate_cleanhome koji je bio otvoren i za odgovaranje na pitanje korisnika u komentarima.
Jedan korisnik u komentarima ju je pitao da li može da koristi limun, ako nema limunsku kislinu, na šta mu je ona odgovorila da je to sasvim u redu, ali da doda 4 kašike limunovog soka , što je zamena za jednu kašiku limunske kiseline.
(Kurir.rs/Najžena)
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