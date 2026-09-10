Peglane paprike po receptu naših baka: Jednostavno se prave, a jedna stvar je ključna kako bi duže trajale
Ukoliko još niste počeli da pripremom zimnice, sada je idealno vreme. Jedna od neizostavnih salata u hladnijim danima je i peglana paprika koja se odlično kombinuje uz razna jela.
Ova zimnica se jednostavno sprema i može dugo stajati u teglama pre nego što se pojede. Međutim, zbog fantastičnog ukusa često nestane očas posla.
Sastojci:
10 kg očišćene paprike
400 g šećera
250 g soli
100 g esencije
1 vinobran
1 g konzervansa
Priprema:
Pomešajte so, šećer, vinobran, konzervans i esenciju. Paprike operite, obrišite i očistite od semenki. Pripremljenu papriku naređajte u dublji sud i pritisnite težim predmetom (kamenom) i ostavite do narednog dana da stoji. Sutradan izvadite paprike (tečnost sačuvajte) i unutrašnjost svake paprike premažite mešavinom očišćenog i iseckanog belog luka i celera. Paprike ređajte jednu preko druge u teglu, a preko svakog reda posipajte nekoliko zrna bibera i mešavinu belog luka sa celerom ili renom.
Snažno pritisnite paprike i punite tegle(ostavite do vrha jedan prst). Naređane paprike prelijte njihovim sokom tj. sokom koji su pustile preko noći. Napunjene tegle ostavite 24 h otvorene da stoje (dodajte još soka) a zatim hermetički zatvorite. Tegle sa paprikama ostavite da odstoje na hladnom mestu najmanje tri nedelje pre služenja.
Vreme pripreme: 60 minuta + 24 h da odstoje