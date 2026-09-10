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Ukoliko još niste počeli da pripremom zimnice, sada je idealno vreme. Jedna od neizostavnih salata u hladnijim danima je i peglana paprika koja se odlično kombinuje uz razna jela.

Ova zimnica se jednostavno sprema i može dugo stajati u teglama pre nego što se pojede. Međutim, zbog fantastičnog ukusa često nestane očas posla.

Sastojci:

10 kg očišćene paprike

400 g šećera

250 g soli

100 g esencije

1 vinobran

1 g konzervansa

Foto: Olga Kriger / Alamy / Profimedia

Priprema:

Pomešajte so, šećer, vinobran, konzervans i esenciju. Paprike operite, obrišite i očistite od semenki. Pripremljenu papriku naređajte u dublji sud i pritisnite težim predmetom (kamenom) i ostavite do narednog dana da stoji. Sutradan izvadite paprike (tečnost sačuvajte) i unutrašnjost svake paprike premažite mešavinom očišćenog i iseckanog belog luka i celera. Paprike ređajte jednu preko druge u teglu, a preko svakog reda posipajte nekoliko zrna bibera i mešavinu belog luka sa celerom ili renom.

Snažno pritisnite paprike i punite tegle(ostavite do vrha jedan prst). Naređane paprike prelijte njihovim sokom tj. sokom koji su pustile preko noći. Napunjene tegle ostavite 24 h otvorene da stoje (dodajte još soka) a zatim hermetički zatvorite. Tegle sa paprikama ostavite da odstoje na hladnom mestu najmanje tri nedelje pre služenja.

Vreme pripreme: 60 minuta + 24 h da odstoje