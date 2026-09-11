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Priprema pirinča na prvi pogled deluje kao jedan od najjednostavnijih kulinarskih zadataka, ali krajnji rezultat često zna da razočara. Umesto mekanih i lepo odvojenih zrna, neretko se završi sa lepljivom i kašastom smesom.

Nekoliko ključnih detalja tokom pripreme pirinča može napraviti veliku razliku, a glavna tajna krije se u sastojku koji većina već ima kod kuće – soku od limuna.

Odmerite tačnu količinu vode

Prvi i osnovni korak do savršenog pirinča jeste odabir odgovarajuće količine vode. Ne postoji univerzalan odnos koji odgovara svakoj vrsti pirinča, jer potrebna količina vode zavisi od toga da li spremate basmati, pirinač dugog zrna ili integralni pirinač, kao i od samog načina kuvanja. Zato je najbolje uvek proveriti uputstvo na pakovanju. Previše vode dovešće do mekane i gnjecave smese, dok će zbog premalo vode zrna ostati tvrda i nedovoljno kuvana.

Tajna je u soku od limuna Foto: Profimedia

Dobro isperite pirinač pre stavljanja u šerpu

Ako želite rastresitija zrna, pre kuvanja pirinač je potrebno isprati hladnom vodom nekoliko puta, sve dok voda ne postane znatno bistrija. Na taj način se uklanja deo površinskog skroba koji dovodi do toga da se zrna tokom kuvanja međusobno lepe.

Ubacite nekoliko kapi limunovog soka

Nakon ispiranja sledi jednostavan trik: u vodu u kojoj se pirinač kuva dodajte samo nekoliko kapi limunovog soka. Potrebna je doista mala količina, jer cilj nije da jelo dobije izražen okus limuna, već da kiselina pomogne u očuvanju strukture zrna.

Ostavite ga da odstoji pod poklopcem

Kada je pirinač skuvan, nemojte ga odmah snažno mešati. Ostavite ga nekoliko minuta poklopljenog u šerpi kako bi se preostala para ravnomerno rasporedila, a zatim ga lagano rastresite viljuškom.

Uz pravilnu količinu vode, prethodno ispiranje skroba i par kapi limuna, dobićete mekana, rastresita i lepo odvojena zrna savršena za posluživanje.

(Kurir.rs/Žena)

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