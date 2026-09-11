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Prema astrološkim tumačenjima, četiri horoskopska znaka posebno teško odolevaju trošenju, mada svaki od njih novac rasipa na potpuno drugačiji način.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lav teško razume filozofiju "dobro je i ovo jeftinije". Kada nešto poželi, često želi najbolju, najlepšu ili najupadljiviju verziju. Garderoba, parfemi, restorani, putovanja i stvari koje ostavljaju utisak lako mogu da mu naprave ozbiljnu rupu u budžetu. Problem nastaje kada Lav počne da troši prema životnom stilu koji želi, umesto prema stanju na računu. A kada se zaljubi u neki komad? Cena odjednom postaje najmanje važan detalj.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovima strpljenje nije uvek jača strana, a isto može da važi i kada je kupovina u pitanju. Ugledao je, poželeo je - i već je platio. Dok će neko drugi otići kući, proveriti cenu na internetu i razmisliti da li mu to zaista treba, Ovan često reaguje u trenutku. Najopasnije reči za njega mogle bi da budu "poslednji komad" i "ponuda traje još danas". Tek kasnije može da stigne ono čuveno pitanje: "A šta će mi ovo uopšte?"

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaga možda neće kupiti bilo šta, ali kada ugleda nešto što savršeno odgovara njenom ukusu, samokontrola može brzo da nestane. Odeća, cipele, kozmetika, detalji za kuću, dobar restoran - sve što je lepo upakovano i estetski privlačno lako joj privuče pažnju. Vage posebno vole osećaj da su sebi priuštile nešto lepo. I tu nastaje problem: jedno "malo zadovoljstvo" lako povuče drugo, pa se nekoliko bezazlenih kupovina na kraju pretvori u ozbiljan račun.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelac možda neće potrošiti pola plate na dizajnersku torbu, ali će bez mnogo razmišljanja dati novac za avionsku kartu, vikend-putovanje, koncert ili večeru sa društvom. Za njega su iskustva vrednija od broja koji vidi na bankovnom računu. Ako mu kažete da može da bira između štednje i spontanog putovanja koje se verovatno neće ponoviti, velika je šansa da već pakuje kofer. Njegova logika je jednostavna: novac će ponovo zaraditi, ali prilika možda neće ponovo doći.

(Kurir.rs/Žena)

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