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Uprkos tome što su mnogi svadbarski običaji danas zaboravljeni, a sam dan venčanja dosta rasterećeniji tradicionalnih rituala, neki od njih, ipak, ni dan danas ne gube na značaju.

Jedan od njih je i nošenje bele venčanice, ali i "zabrana" nošenja bele haljine za žene koje su gošće venčanja, oko čega se potegla žustra rasprava na Reditu.

Zbog čega se belo "ne nosi" na svadbu?

Mnoge starije generacije smatraju da su nekada pravila oblačenja za venčanje bila gotovo podrazumevana i da se znalo da je bela odevna kombinacija nedopustiva za sve goste.

Ovaj običaj proizlazi iz verovanja da, noseći belo, gošća skreće pažnju sa mlade na sebe, umesto da ispoštuje činjenicu da ona treba da bude najvažnija na svoj dan venčanja i da se, ističući belom bojom, oseća posebno.

Da li gosti treba da nose belo ili ne? Foto: Graham Oliver / Panthermedia / Profimedia

"Valjda se zna ko je mlada po nečemu sem po venčanici"

Iako se na Reditu potegla žustra rasprava na ovu temu, jasno je da mlađe generacije nisu naročiti zagovornici poštovanja ovog nepisanog pravila, o čemu i svedoče komentari poput:

- "Ne mogu da verujem da vas toliko nervira što je neka žena obukla belu haljinu, svakako svi znaju ko je mlada"

- "Koga briga, neka nosi ko šta hoće"

- "Moja kuma je nosila belu haljinu na mom venčanju i nije me bilo briga ni najmanje"

- "Ma mlada je uvek najlepša, to je njen dan, ostali neka nose šta god hoće"

Ipak, ne manjka ni onih kojima je ovo pravilo i dalje "sveto slovo" i koji nepridržavanje njemu vide kao izuzetno nepoštovanje, pre svega, mlade:

- "To nose samo devojke očajno željne pažnje, i niko drugi"

- "Ako joj nije glupo da ispadne budala, neka obuče belu haljinu"

- "Suštinski nije toliko važno, ali koga god da sam video sa belom haljinom na venčanju, nisam bio iznenađen, jer znam kakva je osoba i šta misli o mladencima"

- "Smatram da je žena koja nosi belo na tuđem venčanju nekulturna, ne gledam to kao uvredu za mladence već kao deklaraciju njene nepristojnosti"

- "Ja, ja, ja, sindrom samo ja..."

Naravno, bilo je i onih šaljivih komentara:

Venčanje Foto: roger parkes / Alamy / Profimedia

-"Kolika fama oko protokola za venčanje, uskoro će ljudi dobijati PVTS - postvenčani traumatski sindrom"

- "Sad vidim u komentarima da ne može ni belo, ni crno, ni crveno, ja mislim da bi sve devojke trebalo da dođu gole na svadbu, valjda će to odgovarati"

- "Na pozivnicama za venčanje napišite da je zabranjeno nošenje belog!"

Skrenuli smo joj pažnju, a ona nas je "oduvala"

Jedan komentar skrenuo je posebnu pažnju, jer je korisnik sa ostalima podelio zanimljivu priču na temu nošenja bele haljine na venčanju:

"Mene nikad nije interesovao taj običaj da niko sem mlade ne nosi belo, dok nismo skontali jednu devojku koja namerno na svakoj svadbi oblači belo i trudi se da bude u centru pažnje. Pošto smo u istom krugu prijatelja, sad se već kladimo (neki i dalje misle da će bar jednu svadbu da obuče neku drugu boju). Pre toga smo joj skrenuli pažnju na kulturan način, a ona nas je 'oduvala' rečima da ju je briga i da je njoj lepo..."

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