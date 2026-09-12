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Jedna naizgled obična situacija tokom boravka u Hrvatskoj toliko je iznenadila Suzanu Liset da je odlučila da je podeli sa pratiocima na Instagramu. Amerikanka, koja se na toj mreži predstavlja kao „sheiswildfree“, ostavila je bicikl bez nadzora nekoliko sati, zajedno sa stvarima u korpi, a kada se kasnije vratila – sve je bilo tačno tamo gde je ostavila.

Upravo je taj trenutak postao povod za snimak koji je privukao veliki broj reakcija.

„Hrvatska mi je na neki način uništila život. Kako je moguće da sam bicikl ostavila na istom mestu celo popodne i veče, a kada sam se vratila, još je bio tamo, netaknut, dok su sve moje stvari i dalje bile u korpi“, rekla je ona.

Njeno „uništila mi je život“ nije, međutim, bilo negodovanje, već ironičan način da opiše koliko ju je iznenadio osećaj sigurnosti na koji se tokom boravka navikla.

U nastavku snimka našalila se da će joj povratak kući sada biti mnogo komplikovaniji jer bi mogla da zaboravi na oprez koji joj je inače deo svakodnevice.

„Sada kada se vratim kući, ukrašće mi bicikl, ukrašće mi automobil, provaliće mi u kuću jer ću je ostaviti otključanu... To nije normalno ponašanje. Ovo što se dešava u Hrvatskoj trebalo bi da bude normalno, ali nažalost nije. Tako da, valjda hvala na tome. Sad će mi zbog vas ukrasti bicikl“, našalila se.

Morala je dodatno da objasni šta je mislila

Pošto su pojedini pratioci njenu prvu rečenicu shvatili doslovno, Liset je naknadno u komentarima razjasnila da je čitava objava zapravo bila kompliment Hrvatskoj.

„Da razjasnim – kada kažem 'uništila', mislim to u pozitivnom smislu. Hrvatska mi je 'uništila' život jer mi je pokazala kako izgledaju poštenje i integritet i da jedna zemlja može istovremeno da bude lepa i pristojna. Obećavam, to je kompliment. Volim Hrvatsku“, napisala je.

Objava je ubrzo privukla veliki broj pozitivnih reakcija, a među komentarima su se našli i brojni korisnici iz Hrvatske.

Jedan od njih pokušao je da čitavu priču dodatno okrene na šalu.

„Zašto bismo krali? Ionako imamo dovoljno problema.“

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