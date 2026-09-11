Najveća greška zbog koje ajvar ostaje vodenast i bezukusan: Pravi se pre nego što paprika stigne u šerpu
- Najčešća greška pri pravljenju ajvara je prerano mlevenje paprika, jer višak tečnosti onda otežava ukuvavanje i razređuje ukus.
- Paprike treba dobro ocediti, a oljuštene ne prati vodom, već semenke i ostatke skidati rukom ili kašikom.
- Za gust ajvar važni su zrele mesnate paprike, dugo ukuvavanje i stalno mešanje da smesa ne zagori.
Možete da kupite najbolje paprike, satima ih pečete, ljuštite i mešate ajvar, a da na kraju ipak ne dobijete onu gustu, kremastu teksturu zbog koje domaći ajvar vredi svakog minuta provedenog pored šporeta.
Problem često ne nastaje tokom kuvanja, već mnogo ranije.
Jedna od najvećih grešaka jeste da se oljuštene i očišćene paprike samelju pre nego što su se dovoljno ocedile. Pečena paprika zadržava dosta tečnosti, a ako sva ta voda završi u šerpi, ajvarće zahtevati mnogo duže ukuvavanje. Ako kuvanje prekinete prerano, rezultat će biti redak ajvar slabijeg, razvodnjenog ukusa.
Paprike treba ostaviti da se dobro ocede
Nakon pečenja, paprike potparite, oljuštite i pažljivo očistite od semenki, a zatim ih stavite u veliku cediljku ili drugu odgovarajuću posudu kroz koju višak tečnosti može da iscuri.
Nemojte žuriti sa ovim korakom.
Kod većih količina paprika ceđenje može da traje nekoliko sati, a mnogi ih ostavljaju da se cede i preko noći. Što manje nepotrebne tečnosti završi u šerpi, lakše ćete dobiti gust i koncentrisan ajvar.
Još jedna greška - pranje oljuštenih paprika
Dok čistimo pečene paprike, najlakše deluje da ih jednostavno stavimo pod mlaz vode i tako uklonimo poslednje semenke i komadiće kožice.
Međutim, time paprikama ponovo dodajemo vlagu koju ćemo kasnije morati da ukuvavamo.
Bolje je semenke i ostatke kožice pažljivo odstraniti rukama ili kašikom, bez ispiranja oljuštene paprike vodom.
Na taj način čuva se i intenzivniji ukus pečene paprike.
Nije svejedno ni kakvu papriku birate
Za dobar ajvar potrebne su zrele, zdrave i mesnate crvene paprike. Što paprika ima više mesa, dobićete bolju osnovu za gust ajvar.
Papriku treba dobro ispeći sa svih strana. Nije problem ako kožica pocrni jer ćete je svakako ukloniti, ali pazite da ne izgori samo meso paprike.
Zagoreli delovi mogu čitavoj turi da daju neprijatnu gorčinu.
Ako u ajvar dodajete patlidžan, isto pravilo važi i za njega - ispecite ga, očistite i dobro ocedite pre nego što ga dodate paprikama.
Gust ajvar ne može da se napravi na brzinu
Kada su paprike konačno spremne, sledi deo koji naše bake nisu pokušavale da ubrzaju - dugo ukuvavanje uz mešanje.
Cilj je da višak tečnosti postepeno ispari i da smesa postane gusta, sjajna i kompaktna.
Ajvar tokom kuvanja treba redovno mešati, posebno kako postaje sve gušći, jer tada lakše može da uhvati za dno šerpe i zagori.
Jedan od tradicionalnih znakova da je dovoljno ukuvan jeste kada varjača ostavi trag po dnu šerpe, a smesa počne da se odvaja od njenih zidova.
Jednostavan recept za domaći ajvar
Sastojci:
7 kg crvenih, mesnatih paprika
400 ml ulja
1 kašika esencije
2 kašike šećera
so po ukusu
Priprema:
Paprike dobro ispecite, potparite, oljuštite i očistite od semenki. Ostavite ih da se temeljno ocede, a zatim ih iscepkajte na manje komade.
Stavite paprike u veću šerpu, dodajte esenciju, šećer i polovinu pripremljenog ulja.
Kuvajte na umerenoj vatri uz stalno mešanje. Kada ajvar počne da se zgušnjava, postepeno dodajte ostatak ulja i nastavite sa ukuvavanjem.
Pred kraj posolite po ukusu.
Ajvar je spreman kada postane gust i sjajan i počne lepo da se odvaja od zidova šerpe.
Zato, ako vam se prethodnih godina dešavalo da ajvar kuvate satima, a on i dalje ostane redak, sledeći put nemojte prvo menjati recept. Promenite ono što radite pre nego što paprika uopšte stigne u šerpu.
Dobro ceđenje može da napravi ogromnu razliku.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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