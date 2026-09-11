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Možete da kupite najbolje paprike, satima ih pečete, ljuštite i mešate ajvar, a da na kraju ipak ne dobijete onu gustu, kremastu teksturu zbog koje domaći ajvar vredi svakog minuta provedenog pored šporeta.

Problem često ne nastaje tokom kuvanja, već mnogo ranije.

Jedna od najvećih grešaka jeste da se oljuštene i očišćene paprike samelju pre nego što su se dovoljno ocedile. Pečena paprika zadržava dosta tečnosti, a ako sva ta voda završi u šerpi, ajvarće zahtevati mnogo duže ukuvavanje. Ako kuvanje prekinete prerano, rezultat će biti redak ajvar slabijeg, razvodnjenog ukusa.

Paprike treba ostaviti da se dobro ocede

Nakon pečenja, paprike potparite, oljuštite i pažljivo očistite od semenki, a zatim ih stavite u veliku cediljku ili drugu odgovarajuću posudu kroz koju višak tečnosti može da iscuri.

Nemojte žuriti sa ovim korakom.

Pečene paprike Foto: Youtube Printscreen

Kod većih količina paprika ceđenje može da traje nekoliko sati, a mnogi ih ostavljaju da se cede i preko noći. Što manje nepotrebne tečnosti završi u šerpi, lakše ćete dobiti gust i koncentrisan ajvar.

Još jedna greška - pranje oljuštenih paprika

Dok čistimo pečene paprike, najlakše deluje da ih jednostavno stavimo pod mlaz vode i tako uklonimo poslednje semenke i komadiće kožice.

Međutim, time paprikama ponovo dodajemo vlagu koju ćemo kasnije morati da ukuvavamo.

Bolje je semenke i ostatke kožice pažljivo odstraniti rukama ili kašikom, bez ispiranja oljuštene paprike vodom.

Na taj način čuva se i intenzivniji ukus pečene paprike.

Nije svejedno ni kakvu papriku birate

Za dobar ajvar potrebne su zrele, zdrave i mesnate crvene paprike. Što paprika ima više mesa, dobićete bolju osnovu za gust ajvar.

Papriku treba dobro ispeći sa svih strana. Nije problem ako kožica pocrni jer ćete je svakako ukloniti, ali pazite da ne izgori samo meso paprike.

Za dobar ajvar važno je da su parike zrele, zdrave i mesnate Foto: Kurir

Zagoreli delovi mogu čitavoj turi da daju neprijatnu gorčinu.

Ako u ajvar dodajete patlidžan, isto pravilo važi i za njega - ispecite ga, očistite i dobro ocedite pre nego što ga dodate paprikama.

Gust ajvar ne može da se napravi na brzinu

Kada su paprike konačno spremne, sledi deo koji naše bake nisu pokušavale da ubrzaju - dugo ukuvavanje uz mešanje.

Cilj je da višak tečnosti postepeno ispari i da smesa postane gusta, sjajna i kompaktna.

Ajvar tokom kuvanja treba redovno mešati, posebno kako postaje sve gušći, jer tada lakše može da uhvati za dno šerpe i zagori.

Jedan od tradicionalnih znakova da je dovoljno ukuvan jeste kada varjača ostavi trag po dnu šerpe, a smesa počne da se odvaja od njenih zidova.

Jednostavan recept za domaći ajvar

Sastojci:

7 kg crvenih, mesnatih paprika

400 ml ulja

1 kašika esencije

2 kašike šećera

so po ukusu

Ajvar Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Priprema:

Paprike dobro ispecite, potparite, oljuštite i očistite od semenki. Ostavite ih da se temeljno ocede, a zatim ih iscepkajte na manje komade.

Stavite paprike u veću šerpu, dodajte esenciju, šećer i polovinu pripremljenog ulja.

Kuvajte na umerenoj vatri uz stalno mešanje. Kada ajvar počne da se zgušnjava, postepeno dodajte ostatak ulja i nastavite sa ukuvavanjem.

Pred kraj posolite po ukusu.

Ajvar je spreman kada postane gust i sjajan i počne lepo da se odvaja od zidova šerpe.

Zato, ako vam se prethodnih godina dešavalo da ajvar kuvate satima, a on i dalje ostane redak, sledeći put nemojte prvo menjati recept. Promenite ono što radite pre nego što paprika uopšte stigne u šerpu.

Dobro ceđenje može da napravi ogromnu razliku.

VIDEO: Ajvar