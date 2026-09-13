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Pileće belo meso mnogima je prvi izbor kada žele brz ručak, ali upravo ono najlakše može da se pretvori u suv i tvrd zalogaj. Problem najčešće nije u samom mesu, već u načinu pripreme i nekoliko minuta viška na tiganju.

Jedan vrlo jednostavan trik može da pomogne da pileći file ostane mekši i sočniji, a za njega vam nije potrebna nikakva posebna marinada. Dovoljno je obično mleko.

Zašto se belo meso stavlja u mleko

Foto: Shutterstock

Pre pečenja, pileći file može nekoliko desetina minuta da odstoji potopljen u mleku. Takva priprema pomaže da meso bude nežnije, a ukus ostane blag i prirodan.

Najbolje je da file prvo isečete na komade približno iste debljine. Ako su šnicle previše debele, blago ih istanjite kako bi se ravnomerno ispekle.

Zatim ih stavite u dublju posudu i nalijte dovoljno mleka da meso bude potpuno ili gotovo potpuno prekriveno.

Dovoljno je oko 30 minuta, ali ako ne žurite, meso može da ostane u mleku i nekoliko sati. Važno je samo da sve vreme bude u frižideru.

mleko i mlečni proizvodi Foto: Shutterstock

Pre pečenja file izvadite, dobro ocedite i papirnim ubrusom uklonite višak tečnosti. Tek nakon toga dodajte so, biber i druge začine po ukusu.

Ne upropastite ga na samom kraju

I najbolja priprema pada u vodu ako belo meso predugo ostane na vatri.

Pošto pileći file ima vrlo malo masnoće, brzo gubi sočnost. Zbog toga ga ne treba dodatno peći „za svaki slučaj“ kada je već termički obrađen.

Foto: Shutterstock

Još jedna sitnica pravi razliku: kada meso skinete sa tiganja ili izvadite iz rerne, nemojte ga odmah seći.

Ostavite ga nekoliko minuta da odmori, pa ga tek onda servirajte. Tako će sokovi ostati u mesu, umesto da iscure čim napravite prvi rez.

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