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Društvene mreže ponovo su postale mesto burnih gastronomskih rasprava, a povod za novu kulinarsku polemiku dala je Sandra Nedić svojom objavom na Instagramu. Ona je istakla kako se pola Balkana redovno svađa oko toga kako se zapravo zove čuvena kremasta torta sa šuškavim korama, odnosno da li je u pitanju Japanski vetar, Španski vetar ili Puslica torta. Iako mnoge domaćice ove nazive koriste kao sinonime, reč je o 3 različite torte koje su u veoma bliskom srodstvu i pripadaju istoj poslastičarskoj porodici.

Iako na prvi pogled deluje da je reč o istoj poslastici, poslastičarska pravila jasno prave razliku na osnovu fila i sastojaka koji se dodaju u kore.

Japanski vetar je prepoznatljiv po čistim belim korama od belanaca i žutom filu u koji idu isključivo mleveni orasi, dok se preko nanosi bogat sloj umućene slatke pavlake.

Torta Foto: Irina Kryvasheina / Alamy / Profimedia

Sa druge strane, Španski vetar često u samim korama sadrži mlevene orahe ili lešnike, a njegov žuti fil se deli na 2 dela, pri čemu se u jedan dodaju lešnici ili bademi, a neretko i seckane krem bananice ili žele bombone.

Puslica torta je najslađa i najjednostavnija verzija u kojoj se bele kore kombinuju sa čistim vanila kremom ili čokoladom, bez ikakvih orašastih plodova.

Dve ključne cake za beze kore koje uvek uspevaju

Priprema kora od belanaca često predstavlja najveći izazov u kuhinji jer se dešava da splasnu ili da iz njih curi šećerni sirup. Da bi vaše beze kore bile savršeno šuškave i hrskave spolja, a mekane poput maršmeloua unutra, primenite 2 proverena trika iskusnih poslastičara.

Prva caka odnosi se na kombinaciju šećera. Ako koristite samo kristal šećer i ne umutite ga dovoljno, nerastvoreni kristali se tokom pečenja pretvaraju u sirup koji curi sa strana. Sa druge strane, ako koristite samo šećer u prahu, kora neće dobiti željeni volumen.

Tajna je u tome da od ukupne količine šećera 2/3 bude kristal šećer, a 1/3 šećer u prahu. Kristal šećer mutite kašiku po kašiku sa belancima dok se potpuno ne rastopi, a na samom kraju smanjite mikser na najnižu brzinu i lagano umešajte 1/3 šećera u prahu koji će pokupiti višak vlage i sprečiti curenje.

Druga caka vezana je za rad rerne i proces sušenja. Kore je najbolje sušiti u običnoj rerni sa gornjim i donjim grejačem na temperaturi od 120°C oko 90 minuta, jer statična toplota omogućava ravnomerno podizanje.

Ako koristite rernu sa ventilatorom, kruženje vrelog vazduha može prebrzo stvoriti čvrstu koricu dok je unutrašnjost još živa, pa kora puca i splašnjava čim je izvadite. Takođe, izuzetno je važno da ne otvarate vrata rerne tokom prvih 60 minuta sušenja, a kada su kore gotove, isključite rernu, zaglavite varjaču u vrata i ostavite ih da se unutra potpuno ohlade kako ne bi doživele temperaturni šok.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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