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Fleke na dasci na WC šolji mogu biti izuzetno tvrdokorne, a neki uobičajeni proizvodi za čišćenje čak mogu dodatno da pogoršaju žutilo. Sada profesionalni čistači otkrivaju jednostavan način koji zahteva malo truda, a može da ukloni uporne mrlje i vrati dasci belinu.

Žute fleke na WC dasci čest su prizor i najčešće nastaju zbog urina, kamenca, masnoće i znoja sa kože, agresivnih hemikalija ili prirodnog žućenja plastike tokom vremena. Iako deluju kao sitnica, njihovo uklanjanje može biti iznenađujuće teško.

Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Agresivne hemikalije, poput izbeljivača, zapravo mogu dodatno da pogoršaju fleke, dok kupovina nove WC daske nije uvek pristupačno rešenje. Srećom, stručnjaci su podelili jednostavan trik za uklanjanje tvrdokornih mrlja.

Profesionalni čistači iz kompanije The Clean Group objavili su na Instagramu snimak u kojem pokazuju kako da se uklone žute fleke sa WC daske uz pomoć samo dva sastojka koja većina ljudi ima u kući.

Profesionalci su svoj „trik za tvrdokorne fleke na WC-u“ opisali kao metodu bez upotrebe izbeljivača i bez ribanja. Potrebni su samo soda bikarbona i hidrogen-peroksid.

Hidrogen-peroksid je snažno oksidaciono sredstvo koje može da uništava klice, izbeljuje boje i razgrađuje organske materije. Koristi se i u industrijskom izbeljivanju, kao i u nekim farbama za kosu i proizvodima za izbeljivanje zuba.

Foto: nito / Alamy / Profimedia

Soda bikarbona, odnosno natrijum-bikarbonat, blago je alkalna supstanca koja reaguje sa kiselinama, poput sirćeta. Koristi se u pripremi hrane, ali i za čišćenje i uklanjanje masnoće, kao i neprijatnih mirisa iz frižidera, tepiha i obuće.

Stručnjaci navode da se ova dva sastojka „razgrađuju na vodu i kiseonik, pa su potpuno bezbedni za upotrebu i ispiranje“.

Ipak, bez obzira na to što su sastojci prirodni, preporučuje se korišćenje rukavica prilikom rukovanja hidrogen-peroksidom.

Kako ukloniti žute fleke sa WC daske

Potrebno je:

trećina šolje sode bikarbone tri kašike 6-procentnog hidrogen-peroksida rukavice sunđer ili krpa za čišćenje

ilustracija Foto: Valiantsin Suprunovich / Alamy / Profimedia

Prema savetima profesionalnih čistača, prvo treba pomešati trećinu šolje sode bikarbone i tri kašike hidrogen-peroksida dok se ne dobije pasta.

Pastu zatim sunđerom ili krpom nanesite preko žutih fleka i ostavite da deluje 30 minuta.

Posle 30 minuta obrišite površinu čistom krpom.

Stručnjaci su poručili: „Pozdravite svoju blistavo belu WC dasku!“

Klikom na link pročitajte da li poklopac WC šolje treba da stoji otvoren ili zatvoren.

Još trikova za uklanjanje žutih fleka sa WC daske

Stručnjak za čišćenje Nensi Birtvisl takođe je podelila popularnu metodu za uklanjanje fleka sa WC daske, a njen trik podrazumeva korišćenje kristalne sode. Ona preporučuje da se WC daska skine i potopi u kadu napunjenu vrućom vodom, u koju je prethodno dodato 100 grama kristalne sode.

Nensi je svoje dve isflekanе WC daske ostavila da se potapaju četiri sata, ali je jedna osoba koja je isprobala ovu metodu navela da su fleke nestale za svega 15 minuta.

Jedna korisnica je napisala u komentaru: „Uradila sam ovo pre neki dan i zaista deluje. Fleke su nestale za 15 minuta, bez ribanja. Hvala, Nensi.“

Dok je čekala da daske odstoje u vodi, Nensi je to vreme iskoristila da očisti ostatak WC-a antibakterijskim univerzalnim sprejom i starom četkicom za zube. Kada je posle četiri sata proverila rezultat, voda je postala svetlosmeđa, a fleke su potpuno nestale.

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