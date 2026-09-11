Gorica Popović svake godine sprema zimnicu: U vikendici na Srebrnom jezeru peče paprike, pravi turšiju i džemove, a jedan sastojak nikada ne koristi
- Gorica Popović svake jeseni u vikendici na Srebrnom jezeru sprema zimnicu: peče paprike, kuva paradajz i pravi turšiju, džemove i ljutenicu.
- Kaže da je za dobar rezultat važno da se ne žuri i da se koriste kvalitetne namirnice.
Glumica Gorica Popović (74) poznata je u svojoj branši kao jedna od najboljih domaćica. Njene kolege jedva čekaju da ona napravi turšiju pa da im pokloni bar po teglu.
U svom malom raju, bajkovitoj vikendici na Srebrnom jezeru, Gorica Popović toko septembra ima pune ruke posla, jer je počela sezona pripreme zimnice.
Svojim vrednim rukama glumica svake godine priprema omiljene salate za zimu, ali i čuvenu ljutenicu.
- Zimnicu su nekad spremale moje baka i mama, a onda sam ja preuzela taj posao. Najčešće pravim turšiju, džemove, slatka, sokove i pod obavezno ljuticu, odnosno ljutenicu. To je leskovački recept, treba mnogo ljutih papričica i paradajza koji se obare pa samelju i kuvaju sa šećerom, belim lukom, doda se i malo soli i ulja - objasnila je za Gloriu, te dodala:
- Redovno meljem paradajz. Nekad sam ga i kuvala, sećam se bila sam mlada, neiskusna domaćica, kuvala sam paradajz na smederevcu iza kuće i onako vruć sipala u nezagrejane flaše. Jedna je pukla, ona vrela tečnost me polila i zadobila sam ozbiljne opekotine, zbog kojih sam završila u ambulanti. To mi je bio nauk za sledeći put.
Glumica se ne libi da zasuče rukave, te kuva paradajz, peče paprike, pravi kompote i džemove od šljiva, kajsija, a čuvena je i njena mermelada.
- Generalno kuvanje, pa i spremanje zimnice veoma je kreativna delatnost. Važno je da se držiš recepta, da vodiš računa o kvalitetu povrća i voća, da ne preteruješ ni sa jednim sastojkom. Pošto brinem i o zdravoj ishrani, ni u šta ne stavljam konzervanse, već samo so. Znači, treba voleti to i dati sebi vremena, nikako ne raditi u žurbi - rekla je glumica za Gloriu.
Klikom na link saznajte koliko je turšija zdrava.
Vikendica Gorice Popović okružena je velikom baštom i dvorištem o kojima sama brine. Kako je objasnila uživa u kućnim poslovima i ne libi se da ih radi.
- Prvenstveno se bavim kućom, u kojoj uvek ima posla, a i dvorište traži redovno održavanje. Zanimaju me razne stvari: šivenje, pačvork, vez - ispričala je jednom prilikom glumica uz osmeh.
Kolege i prijatelje često zove u goste i oduševljava ih specijalitetima domaće kuhinje. Verujemo da im često spakuje i koju teglu njene nadaleko čuvene zimnice.
Bonus video: