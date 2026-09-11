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Glumica Gorica Popović (74) poznata je u svojoj branši kao jedna od najboljih domaćica. Njene kolege jedva čekaju da ona napravi turšiju pa da im pokloni bar po teglu.

U svom malom raju, bajkovitoj vikendici na Srebrnom jezeru, Gorica Popović toko septembra ima pune ruke posla, jer je počela sezona pripreme zimnice.

Gorica Popović
Foto: Nebojša Mandić

Svojim vrednim rukama glumica svake godine priprema omiljene salate za zimu, ali i čuvenu ljutenicu.

- Zimnicu su nekad spremale moje baka i mama, a onda sam ja preuzela taj posao. Najčešće pravim turšiju, džemove, slatka, sokove i pod obavezno ljuticu, odnosno ljutenicu. To je leskovački recept, treba mnogo ljutih papričica i paradajza koji se obare pa samelju i kuvaju sa šećerom, belim lukom, doda se i malo soli i ulja - objasnila je za Gloriu, te dodala:

- Redovno meljem paradajz. Nekad sam ga i kuvala, sećam se bila sam mlada, neiskusna domaćica, kuvala sam paradajz na smederevcu iza kuće i onako vruć sipala u nezagrejane flaše. Jedna je pukla, ona vrela tečnost me polila i zadobila sam ozbiljne opekotine, zbog kojih sam završila u ambulanti. To mi je bio nauk za sledeći put.

Glumica se ne libi da zasuče rukave, te kuva paradajz, peče paprike, pravi kompote i džemove od šljiva, kajsija, a čuvena je i njena mermelada.

- Generalno kuvanje, pa i spremanje zimnice veoma je kreativna delatnost. Važno je da se držiš recepta, da vodiš računa o kvalitetu povrća i voća, da ne preteruješ ni sa jednim sastojkom. Pošto brinem i o zdravoj ishrani, ni u šta ne stavljam konzervanse, već samo so. Znači, treba voleti to i dati sebi vremena, nikako ne raditi u žurbi - rekla je glumica za Gloriu.

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Vikendica Gorice Popović okružena je velikom baštom i dvorištem o kojima sama brine. Kako je objasnila uživa u kućnim poslovima i ne libi se da ih radi.

- Prvenstveno se bavim kućom, u kojoj uvek ima posla, a i dvorište traži redovno održavanje. Zanimaju me razne stvari: šivenje, pačvork, vez - ispričala je jednom prilikom glumica uz osmeh.

Kolege i prijatelje često zove u goste i oduševljava ih specijalitetima domaće kuhinje. Verujemo da im često spakuje i koju teglu njene nadaleko čuvene zimnice.

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