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Gledate li odjednom svog prijatelja ili prijateljicu u potpuno novom svetlu? Prijateljstvo je složen odnos, a granica između platonske i romantične ljubavi ponekad je toliko tanka da ju je lako preći, a da toga nismo ni svesni. Ipak, kako znati jesu li osećanja obostrana i pretvara li se vaše prijateljstvo u nešto više?

Prelaz je često suptilan, ispunjen mešanim signalima i neizgovorenim očekivanjima. Ako ne obratite pažnju na vreme, mogli biste da se nađete u neprijatnoj situaciji, nesigurni kako da reagujete. Ipak, postoje znakovi koji mogu da otkriju dublja osećanja, piše magazin Grazia. Ako naučite da ih čitate, mogli biste da dobijete odgovore koje tražite.

Promena u prioritetima i komunikaciji

Jedan od najočitijih znakova je promena u načinu na koji provodite vreme. Ako ste nekome postali prioritet, a ne samo jedna od opcija, to je jasan pokazatelj. Ta osoba želi da provodi što više vremena s vama, ponekad otkazujući druge planove ili reorganizujući ceo dan samo kako bi vas videla.

Iako ste se možda pre družili u većim grupama, sada sve češće preferirate viđanja "jedan na jedan". Ako se čujete ili viđate gotovo svakodnevno, a i dalje imate osećaj da to nije dovoljno, velika je verovatnoća da se ne radi samo o prijateljstvu. Intenzivna komunikacija - stalne poruke, pozivi "samo da vide kako ste" i traženje izgovora za kontakt - takođe otkriva da ste im stalno na pameti.

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Pojava ljubomore

Obratite pažnju na to kako se oboje osećate dok razgovarate o svojim ljubavnim životima. Ako osetite neprijatnost ili teskobu dok vaš prijatelj ili prijateljica priča o nekom drugom, ili obrnuto, to je znak da vaš odnos nije isključivo prijateljski. Zašto bi vam inače takvi razgovori smetali?

Još jedan pokazatelj je kada počnu da omalovažavaju ili loše govore o ljudima koji vam se sviđaju. To može biti podsvesni pokušaj da se umanji vaše interesovanje za nekog drugog. Blaga, zdrava doza zaštitničkog ponašanja i tuge kada spomenete simpatiju takođe su znakovi ljubomore koja nadilazi prijateljske okvire.

Govor tela ne laže

Neverbalni znakovi često otkrivaju više od reči, piše The Modest Man. Ako ste primetili da ste odjednom postali stidljivi u njihovoj blizini, spuštate pogled ili zamuckujete, to može da znači da su se pojavila dublja osećanja. Isto važi i ako se druga osoba ponaša nespretnije nego inače.

Pojačana potreba za fizičkim kontaktom, poput "slučajnih" dodira, dužih zagrljaja ili sedenja neuobičajeno blizu, skriva želju za bliskošću. Obratite pažnju na reakcije - ako se osoba trzne, nasmeje, pocrveni ili se zbuni, verovatno oseća isto.

Čak i oponašanje vaših gestova ili tona glasa podsvesni je znak interesovanja. Takođe, ako ste oboje počeli više da pazite na svoj izgled pre susreta, dok ste se pre viđali i u najležernijim izdanjima, stvar je prilično jasna.

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Testiranje terena kroz šalu i flert

Prijatelji koji ne osećaju ništa romantično jedno prema drugom retko će maštati o tome kako bi bilo da su u vezi. Međutim, ako se takve šale, zadirkivanja i lagani flert redovno pojavljuju u vašoj komunikaciji, gotovo je sigurno da se ne radi o platonskom odnosu. To su često načini da se "ispita teren" i vidi vaša reakcija.

Mogli bi i direktnije da vas pitaju šta mislite o njima ili kako se osećate u vezi s vašim druženjima. Na vama je hoćete li da prihvatite te signale ili da ih ignorišete, ali oni su svoja osećanja na taj način već preneli.

Dublja emocionalna povezanost

Kada neko želi više od prijateljstva, počeće da gradi dublju emocionalnu vezu. Otvaraće vam se o svojim najvećim strahovima i snovima, deleći s vama ranjive strane svoje ličnosti. Time grade poverenje i nadaju se da ćete uzvratiti istom merom.

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Takođe, počeće da pamte i najmanje detalje o vama - od omiljenog ukusa sladoleda do važnih datuma. Tražiće vaše mišljenje i savete o bitnim životnim odlukama, pokazujući da cene vaše prosuđivanje. Počeće da vas uključuje u svoje planove za budućnost, koristeći "mi" umesto "ja", i upoznavaće vas sa svojim najbližim krugom ljudi - porodicom i prijateljima.

Aktivnosti na društvenim mrežama

U digitalnom dobu, tragovi se često ostavljaju i na internetu. Ako primetite da vam stalno lajkuju stare fotografije, redovno komentarišu objave i označavaju vas u sadržajima koji bi mogli da vas zanimaju, to je znak da ste im stalno u mislima. Povećani angažman na društvenim mrežama moderan je način pokazivanja interesovanja koji nadilazi prijateljstvo.

Kada neko prema vama razvije romantična osećanja, njegovo ponašanje će se neizbežno promeniti. Tražiće izgovore da budu u kontaktu, posvećivaće vam više pažnje i njihova energija će slati jasnu poruku. Ako prepoznajete ove znakove, vrlo je verovatno da vas ta osoba ne vidi samo kao prijatelja, već kao nekoga s kim bi mogla da deli budućnost.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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