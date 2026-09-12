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Siva Hermes Birkin 30 gurnut ispod sprave za vežbanje u studiju bio je kap koja je prelila čašu za Tanju. "Pretvorila sam se u Džokera Hita Ledžera i pomislila: nekome moram da očitam lekciju", kaže 35-godišnja novinarka koja piše o lepoti i živi na relaciji Vest Vilidž - Vest Holivud. "Birkinke su nekad značile da imate novca i ukusa. Danas znače da imate ring light i nijednu originalnu misao."

Tanja je otvorila flašu soka od kurkume koju je donela na trening i polako je počela da je približava Birkinki. Vlasnica torbe, devojka u dvadesetim u ružičastom sportskom kompletu, vrisnula je i odgurnula flašu pre nego što je sok završio na torbi. Birkinka je ostala neoštećena, a Tanja priznaje da je za to najviše zaslužna sreća, piše The Cut.

Tanja zna da je njena reakcija bila maliciozna, ali kaže da je proizašla iz frustracije. Vlasnica je četiri Birkinke i ukupno 25 Hermesovih torbi, ali sada joj je, kaže, neprijatno da ih nositi u javnosti. Smatra da je Birkinka postala sveprisutna, a za to krivi influenserke.

Torba čija se cena, u zavisnosti od veličine, modela i godine, kreće od 10.000 do 300.000 dolara (oko 8600 do 258.000 evra) danas je čest prizor kod Aliks Erl, koja svoj Birkin HAC 45 nosi uz Alo helanke dok šeta psa ili snima selfije pred ogledalom.

Danijel Felong, bivša zaposlena Goldman Sachsa koja je postala influenserka, na TikToku objavljuje videe u kojima pratioce vodi na svoje termine u Hermesu. Njujorške kreatorke Heli Kejt i Džezmin Smit kupuju Birkinke u Japanu i na podkastu Delusional Diaries detaljno pričaju o svojim kolekcijama od desetak torbi.

"To je zapravo tragična umrlica za tu jadnu torbu", kaže Tanja. "Nekad voljena, tajanstvena torba i statusni simbol preminula je nakon što ju je dokrajčilo beskrajno stvaranje sadržaja za društvene mreže."

Nikad je nije bilo lakše iznajmiti ili kopirati

Danas nikad nije bilo lakše iznajmiti Birkinku. Američki servis za iznajmljivanje luksuznih torbi Vivrelle u aprilu je pokrenuo program dostupan samo uz pozivnicu, u sklopu kojeg članovi za 800 dolara mesečno dobijaju pristup retkim luksuznim komadima, uključujući Hermesove Birkin i Keli torbe.

Fia, AI šoping startup Fibi Gejts, u maju je organizovao nagradnu igru u kojoj se osvajala Birkinka. Iz kompanije su za The Cut potvrdili da je pobednik dobio torbu koju su nabavili preko platforme za prodaju polovne robe.

Tu su i brojne kopije. U SAD je veliku pažnju privukao Walmartov "Wirkin", vrlo slična verzija Birkinke koja se prodavala za 80 dolara (oko 69 €). Na Walmartovoj onlajn prodavnici mogu se pronaći i polovne Birkinke koje se predstavljaju kao autentične, po cenama od oko 17.000 dolara (oko 14.600 €) pa naviše, a većina ih, čini se, dolazi od preprodavaca iz Japana.

Dželi Firkin, PVC kopija koja se prodaje na američkom Amazonu, bila je neočekivani hit leta 2026. godine. Forumi poput r/RepLadies nude i detaljna uputstva o tome gde i kako kupiti falsifikovane Birkinke koje izgledaju vrlo slično originalima.

Megan (28), kolekcionarka luksuzne mode i česta posetiteljka r/NYCInfluencerSnarka, opisala je i svoju posetu skladištu Zzer u Šenženu u Kini, gde se prodaju hiljade naizgled autentičnih polovnih Birkinki. "Preprodavci lete u Kinu samo kako bi otišli tamo, kupili torbe i zatim ih prodali uz suludu maržu od 60 do 100 odsto", kaže Megan.

Gubi li se ono zbog čega je Birkinka bila posebna?

Za neke je zaobilaženje Hermesovog sistema, s njegovom ozloglašenom praksom prethodne potrošnje i lutrijom za termine, kako bi se nabavilo koliko god Birkinki želite, originalnih ili lažnih, izraz nepoštovanja prema .

"Džejn Birkin odbacivala je beskonačni krug konzumerizma tako što je ponovo nosila istu odeću i kupovala vintidž komade", kaže Megan. "Pozlilo bi joj kada bi videla devojke koje snimaju Birkin holove dok na rukama nose što više Van Cleef narukvica, otvaraju pakete poliesterskih sportskih kompleta i po drugi put toga dana naručuju Uber Eats. To je groteskno."

Drugi takav sadržaj vide kao svojevrsno izrugivanje Hermesu i njegovoj vrhunskoj izradi. "Influenserke žele Birkinku jer znaju da će im doneti status na internetu, a ne nužno zato što cene činjenicu da je svaka torba ručno šivena", kaže Emili (29), istoričarka nakita i pratiteljka r/NYCInfluencerSnarka.

Kreativna direktorka Nadež Vane, koja je radila uz Fibi Fajlo u Celineu i Meri-Kejt i Ešli Olsen u The Rowu, veoma je posvećena konjičkom nasleđu Hermesa, ali i taj deo priče se, smatraju kritičari, gubi u "tiktokizaciji" Birkinke.

"Valjda je nešto od tog konjičkog nasleđa još ostalo", kaže Tanja. Ona danas Hermes nosi isključivo privatno, na svojoj farmi konja u Kaliforniji.

Društvene mreže su promenile percepciju luksuza

Najveća zamerka zapravo je način na koji su društvene mreže promenile percepciju same torbe. "Pre ste Birkinku mogli da vidite na nekoj fantastičnoj ženi na ručku ili dok izlazi iz taksija ispred hemijskog čišćenja", kaže Emili. "Torba je delovala kao prirodan deo njenog života i upravo je u tome bio luksuz.

Danas Birkinke povezujemo s 23-godišnjakinjama koje ih nose na venčanja kao da poručuju: 'Mogu ovo da priuštim, molim vas gledajte.' Izgubili smo čaroliju zbog koje je ta torba uopšte bila zanimljiva."

Foto: Kurir

Posebno kada se Birkinka ne koristi kao što ju je koristila Džejn Birkin, napunjenu knjigama i flašicama za bebe, ili kao iznošena torba za teretanu, poput bliznakinja Olsen. "Ako neko Birkinkuu ne koristi onako kako je izvorno zamišljena, kao torbu u koju možete da stavite konjsku uzdu ili sendvič i džemper, onda je to samo skupi vapaj za pomoć", kaže Tanja.

Ima li nade da će se Birkinki vratiti nekadašnja čar? Tanja misli da će za to trebati vremena. "Moja buduća deca naslediće moje Birkinke i biće iznošene do kraja", kaže.

Džejn Birkin sa Birkin torbom Foto: Gilles LEIMDORFER / AFP / Profimedia

Ipak, izvan najzločestijih internet krugova i izvan modnih prestonica, čini se da Birkinka i dalje ima svoj stari status.

Na Redditu je jedna korisnica, odgovarajući na pitanje o tome jesu li influenserke narušile privlačnost Birkinke, napisala: "Nisam influenserka i obožavam svoju torbu. Osećam se otmeno kad usred dana pijem koktel tokom jednog od retkih slobodnih vikenda." Uz komentar je objavila fotografije svoje mini Birkinke u sivoj nijansi pored ružičastog koktela i espreso martinija.

Možda je odgovor jednostavno malo se skloniti s društvenih mreža. Tada bismo mogli da shvatimo da privlačnost Birkinke ipak nije nestala.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Birkin šiške