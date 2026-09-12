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Kompot od šljiva je idealna starinska poslastica za jesenje dane. Jednostavno se prirprema, a vole ga sve generacije. Mi vam donosimo recept za ovaj fantastičan voćni zalogaj.

Sastojci

5 kg šljiva
500 g šećera
2 l vode
1 kašičica konzervansa

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Foto: Profimedia

Priprema

Šljive dobro operite i uklonite stabljike, a koštice možete, a i ne morate da izvadite. U šerpi kratko prokuvajte vodu i šećer (10 - 15 minuta) i dodajte šljive te kuvajte 3 minuta, pazeći da ne popucaju. Pripremite čiste i sterilisane tegle i u njih stavite kuvane šljive.
Poređajte ih do 2/3 površine tegle i prelijte ostatkom sirupa dobijenog postupkom kuvanja šljiva.
Na kraju dodajte jednu kašičicu konzervansa, zatvorite tegle i stavite u debelu krpu ili omotajte ćebetom da se postepeno hlade.

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