Kompot od šljiva je idealna starinska poslastica za jesenje dane. Jednostavno se prirprema, a vole ga sve generacije. Mi vam donosimo recept za ovaj fantastičan voćni zalogaj.

Šljive dobro operite i uklonite stabljike, a koštice možete, a i ne morate da izvadite. U šerpi kratko prokuvajte vodu i šećer (10 - 15 minuta) i dodajte šljive te kuvajte 3 minuta, pazeći da ne popucaju. Pripremite čiste i sterilisane tegle i u njih stavite kuvane šljive.

Poređajte ih do 2/3 površine tegle i prelijte ostatkom sirupa dobijenog postupkom kuvanja šljiva.

Na kraju dodajte jednu kašičicu konzervansa, zatvorite tegle i stavite u debelu krpu ili omotajte ćebetom da se postepeno hlade.