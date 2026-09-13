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Mariam Nabatanzi Babirie, poznata i pod nadimkom "Mama Uganda", žena je čija je životna priča zapanjila svet. Sa samo 39 godina postala je majka 44 dece, što je čini ženi sa najvećom zabeleženom plodnošću u modernoj istoriji. Njen život je splet medicinskog fenomena, teške porodične sudbine i neverovatne majčinske snage.

Rano detinjstvo i prva trudnoća

Mariamin život bio je obeležen tragedijama od samog početka. Rođena je u Ugandi, a majka ju je napustila ubrzo nakon rođenja. U 12. godini, protiv svoje volje, udata je za 40-godišnjeg muškarca.

Već naredne godine, sa samo 13 godina, rodila je svoj prvi par blizanaca. Ono što tada niko nije znao jeste da Mariam boluje od retkog genetskog stanja pod nazivom hiperovulacija njen organizam tokom jednog ciklusa oslobađa više jajnih ćelija, što drastično povećava šanse za višeplodnu trudnoću.

Foto: Destiny Matters /youtube

Porodična statistika bez presedana

Tokom svog reproduktivnog perioda, Mariam je trudnoću iznela ukupno 15 puta. Neverovatan je podatak da je samo jedanput rodila jedno dete, dok su sve ostale trudnoće bile višeplodne:

4 puta je rodila trojke

6 puta je rodila blizance

3 puta je rodila četvorke

Ukupno je rodila 44 dece, od kojih je 38 preživelo detinjstvo. Ljekari su je upozorili da bi zaustavljanje trudnoća kontracepcijskim pilulama ili drugim hormonima moglo ozbiljno da ugrozi njeno zdravlje zbog specifičnog nivoa hormona, sve dok joj 2016. godine nije urađena podvezivanje jajovoda nakon poslednjeg porođaja.

1/6 Vidi galeriju Majka Uganda Foto: Destiny Matters /youtube

Samohrana majka i svakodnevna borba za preživljavanje

Muž ju je konačno napustio 2016. godine, ostavivši je da se potpuno sama stara o ogromnoj porodici u selu udaljenom oko 50 kilometara od Kampale.

Mariam je postala simbol neviđene požrtvovanosti. Da bi prehranila, obukla i školovala svoju decu, radila je sve moguće poslove:

Friziranje i pravljenje frizura

Skupljanje i prodaja starog gvožđa

Prodaja lekovitog bilja i pravljenje tradicionalnih lekova

Rad na svadbama i svečanostima

Njena svakodnevica zahteva ogromne resurse porodica dnevno potroši stotine kilograma brašna i velike količine osnovnih namirnica, a svi živite u skromnom domaćinstvu podeljenom u nekoliko malih soba od cigle.

Uprkos velikom siromaštvu i teškim uslovima, Mariam je uvek isticala da joj je najvažniji cilj u životu da sva njena deca dobiju obrazovanje kako bi imala bolju budućnost nego što je bila njena. Njena priča i dalje inspiriše ljude širom sveta i služi kao svedočanstvo o granicama ljudske izdržljivosti i majčinske ljubavi.