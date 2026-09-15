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Izreka da ko jednom prevari uvek vara, duboko je ukorenjena u popularnoj kulturi. Istraživači su odlučili da provere ima li u njoj istine, pa su u sklopu istraživanja pratili 484 osobe kroz njihove ljubavne veze. Pokazalo se da je odgovor uglavnom potvrdan, ali ipak postoje važne ograde.

Istraživanje sa Univerziteta u Denveru

Klinički psiholozi sa Univerziteta u Denveru analizirali su ponašanje 484 mlade odrasle osobe u Sjedinjenim Državama. Učesnici su ispunjavali niz upitnika o svojim vezama, a rezultati su pokazali jasnu tendenciju ponavljanja.

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Osobe koje su bile neverne u jednoj vezi imaju tri puta veću verovatnoću da će prevariti i u sledećoj. Istovremeno, oni koji su bili prevareni, ili su sumnjali da jesu, imaju dva do četiri puta veće izglede da im se isto dogodi s novim partnerom. U sklopu istraživanjaneveru je prijavilo oko 40 odsto nevenčanih parova.

Kejla Knop, vođa istraživanja, kaže da je prošlost u vezama ključna. "Sve što radimo u svakom koraku naše ljubavne istorije na kraju utiče na ono što sledi", pojasnila je.

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Istraživanje je otkrilo i jednu bitnu stavku koja ruši stereotipe.Muškarci i žene podjednako su skloni prevari, ali i tome da budu prevareni. Podaci tako osporavaju uvreženo mišljenje da je nevera rezervisana za muškarce, a uloga žrtve za žene.

Osobine ličnosti i stil privrženosti

Naučnici su ponavljanje neverstva povezali s određenim osobinama ličnosti. Među njima su nizak nivo savesnosti, izražena potreba za uzbuđenjem, te viši nivo narcizma, psihopatije i makijavelizma. Pojednostavljeno, neki ljudi su skloniji traženju noviteta i rizika, te stavljaju zadovoljenje sopstvenih potreba ispred partnerskog odnosa.

Saznao je da ga supruga vara sa komšijom Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Alamy / Profimedia

Ulogu ima i stil privrženosti. Na primer, osobe s anksioznim stilom ponekad varaju jer traže potvrdu svoje vrednosti ili žele da dokažu da su i dalje poželjne. Promena partnera ne znači automatski i promenu obrazaca ponašanja koje osoba unosi u novu vezu.

Statistika, ne sudbina

Knop ipak naglašava da ovi rezultati treba da se posmatraju kao statistička verovatnoća, a ne kao neizbežna sudbina.

"Mnogo je ljudi koji prekinu te obrasce", rekla je. Pojasnila je da je cilj istraživanja bio prepoznati faktore rizika, a ne trajno etiketirati pojedince.

Tvrdnja "ko jednom prevari, uvek vara" stroga je preterana. Naučno utemeljenija verzija glasila bi: ko jednom prevari, znatno je skloniji da to ponovi. Iako ne zvuči jednako pamtljivo, preciznije opisuje stvarnost.

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