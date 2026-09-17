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Ima više biljaka kojima se u feng šuiju pripisuje "moć" privlačenja novca, sreće i obilja, ali malo koja je s tim simbolima toliko čvrsto povezana kao krasula.

Njeno botaničko ime je Crassula ovata, ali je mnogo poznatija pod nadimkom "drvo novca", a veruje se da ova biljka u dom može da unese ne samo finansijsku stabilnost, već i sreću, sklad i osećaj blagostanja. Za simboliku krasule su izuzetno važni njeni okrugli, mesnati listovi karakteristične zelene boje. Zbog izgleda koji podseća na novčiće, krasula se povezuje s bogatstvom, napretkom i stalnim prilivom, a veruje se da što je više listića to će više novca krasula privući.

Drugim rečima, ako krasulu negujete pravilno, što je biljka zdravija, bujnija i lepše napreduje, to je navodno snažnija njena moć!

Međutim, feng šui propisuje da je važno i gde ona stoji u kući.

Foto: RINA

Gde da stavite krasulu prema feng šuiju?

Ako želite da naglasite simboliku "drveta novca", prema feng šui principima pažljivo birajte mesto na kom će stajati, ali vodite računa i o tome da na njemu ima dovoljno svetlosti.

Kao posebno povoljna lokacija se izdvaja jugoistočni deo doma ili kancelarije, koji se u feng šuiju smatra zonom bogatstva. On se, naime, povezuje s elementom drveta, rastom, napretkom i finansijskom sigurnošću.

Kada je reč o praktičnim uslovima, krasuli će odgovarati da raste u blizini prozora, gde dobija dovoljno prirodne svetlosti, ali nije izložena jakom direktnom suncu. Prema feng šuiju, prozor se posmatra i kao mesto kroz koje energija cirkuliše, pa se smatra da takva pozicija dodatno pogoduje simbolici prosperiteta.

Takođe, ne stavljate nikad saksiju na pod - nađite neko uzvišenje ili postolje za biljku.

U feng šuiju postoje mesta u domu gde energija stagnira - takozvane "mrtve zone“. Ako krasulu držite tu, njen pozitivan efekat može potpuno izostati.

Foto: Profimedia

Izbegavajte sledeće pozicije:

Iza nameštaja - bez dovoljno svetlosti i protoka energije, biljka slabi.

Tamni uglovi - mesta bez svetlosti i kretanja energije.

Prostorije sa negativnom atmosferom - gde se ne osećate prijatno ili gde vlada nered.