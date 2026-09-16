Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu

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Pečene paprike su nezaobilazna zimnica u mnogim domaćinstvima, ali njihovo zamrzavanje često se pretvori u pravu borbu sa prostorom. Velike kese brzo zauzmu pola fioke, paprike se slepe jedna za drugu, a posle odmrzavanja više nemaju ni približno onu teksturu i aromu koju očekujemo.

Uz nekoliko jednostavnih koraka, međutim, paprike mogu mnogo praktičnije da se sačuvaju, a zamrzivač da ostane uredan i pregledan.

Foto: Youtube Printscreen

Nakon pečenja najvažnije je pravilno ih pripremiti

Čim paprike skinete sa šporeta, roštilja ili iz rerne, stavite ih u zatvorenu posudu ili kesu i ostavite nekoliko minuta. Para koja se stvori pomoći će da se kožica lakše odvoji od mesa paprike.

Nakon toga ih oljuštite, uklonite peteljke i semenke, pa ih stavite u cediljku kako bi iz njih izašao višak tečnosti.

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje paprika nakon ljuštenja. Iako deluje kao najbrži način da uklonite ostatke semenki i kožice, voda može da ispere deo karakteristične arome pečene paprike.

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Zato ih je bolje pažljivo očistiti bez ispiranja i ostaviti ih da se dobro ocede.

Ako tokom ceđenja puste dosta soka, nemojte ga bacati. Može odlično da posluži kao dodatak sosovima, čorbama, paprikašima ili drugim jelima kojima želite da pojačate ukus pečene paprike.

Nikako ih ne stavljajte tople u zamrzivač

Pre pakovanja paprike moraju potpuno da se ohlade. Ako ih stavite u kese dok su još mlake ili tople, unutra će se stvoriti kondenzacija. Ta vlaga se tokom zamrzavanja pretvara u kristale leda, što kasnije može dodatno da naruši njihovu strukturu. Zato je najbolje da ih najpre ostavite da se potpuno ohlade i ocede.

Trik je u tankim i ravnim paketima

Foto: Youtube Printscreen

Umesto da sve paprike stavite u jednu veliku kesu, mnogo praktičnije je da ih podelite na manje porcije. U svaku kesu stavite količinu koja vam je potrebna za jedan obrok, zatim istisnite što više vazduha i lagano poravnajte sadržaj tako da dobijete tanak paket.

Na ovaj način pakovanja zauzimaju znatno manje mesta, mogu da se ređaju jedno preko drugog ili uspravno, poput fascikli ili knjiga.

Osim što ćete dobiti više prostora u zamrzivaču, nećete morati da odmrzavate veliku količinu paprika svaki put kada vam zatreba samo nekoliko komada. Na kesama obavezno napišite datum zamrzavanja kako biste uvek znali koje pakovanje treba prvo iskoristiti.

Kako odmrznuti pečene paprike

Ako ih koristite za salatu, najbolje je da ih iz zamrzivača prebacite u frižider i pustite da se postepeno odlede. Nakon toga odstranite višak tečnosti i začinite ih po želji.

Ako spremate paprikaš, sos, đuveč ili neko slično jelo, pečene paprike možete staviti direktno iz zamrzivača u šerpu, bez prethodnog odmrzavanja.

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