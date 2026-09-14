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Domaći džem od šljiva jedan je od omiljenih mnogima. Ipak, čak i kada pogodite odnos voća i šećera, postoji jedna stvar koja može da pokvari krajnji rezultat.

Predugo kuvanje može učiniti da džem izgubi ono zbog čega ga najviše volimo: miris, voćni ukus i lepu teksturu.

Kada pravimo džem od šljiva, lako je pomisliti da će duže kuvanje automatski značiti i bolji, gušći rezultat. Kod šljiva to nije baš tako. Zrele šljive se tokom kuvanja relativno brzo zgušnjavaju, a prirodni pektin, naročito onaj koji se nalazi u kori, pomaže da džem dobije odgovarajuću teksturu.

Ako ga predugo ostavimo na šporetu, voće može izgubiti deo svoje svežine i karakteristične arome. Boja takođe može postati veoma tamna, dok džem od šljiva može da postane toliko gust da više nema onu prijatnu, mazivu teksturu.

Džem od šljiva Foto: František Provazník / Ifood SM / Profimedia

Kako da znate da je džem gotov?

Umesto da se slepo držite vremena navedenog u receptu, mnogo je bolje da posmatrate sam džem. Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da kutlačom povučete po dnu šerpe. Ako iza nje ostane čist trag koji se ne popuni odmah, to je dobar znak da je džem dovoljno ukuvan.

Gotov džem trebalo bi da bude gust, ali ne potpuno tvrd. Kada ga zahvatite kašikom, ne bi trebalo da curi kao tečnost, već da se spušta sporije i u debljim kapima.

Još jedan trik iskusnih domaćica

Ako želite da budete sigurni, možete isprobati i test sa hladnim tanjirićem. Mali tanjirić stavite nekoliko minuta u zamrzivač. Kada pomislite da je džem gotov, stavite na njega malu količinu i sačekajte oko pola minuta. Zatim prstom napravite trag kroz džem.

džem od šljiva Foto: Zoonar/Olena Yemchuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Ako se smesa ne vraća odmah na mesto i linija ostaje vidljiva, džem je verovatno dovoljno gust. Ipak, postoji jedna važna stvar koju treba imati na umu: džem će se dodatno zgusnuti tokom hlađenja.

Zato nemojte čekati da u šerpi bude gust baš onoliko koliko želite da bude u tegli. Najbolje je skloniti ga sa šporeta dok je još malo mekši. Kada se potpuno ohladi, dobiće čvršću i lepšu teksturu.

A upravo je to možda i najvažniji trik za domaći džem: ne juriti gustinu po svaku cenu, već sačuvati onaj pravi ukus i miris zrelih šljiva.

(Kurir.rs/Najžena)

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