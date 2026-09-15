da li ste znali?

da li ste znali?

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Mnogi ljudi koriste mašinu za pranje veša nekoliko puta nedeljno i očekuju da svaka tura veša bude sveža i čista. Ali kada odeća i dalje ima neprijatan miris ili tragove deterdženta, problem nije uvek u samom deterdžentu ili mašini. Često je za loše rezultate pranja kriva zanemarena fioka za deterdžent.

Vremenom se u njoj mogu nakupiti ostaci sapuna, omekšivača, minerala i vlage. Ove naslage mogu blokirati protok vode i sprečiti pravilno delovanje sredstava za pranje. Prljava fioka takođe može postati mesto gde se razvijaju buđ i plesan, stvarajući neprijatne mirise koji prelaze na veš. Redovno čišćenje pomaže u održavanju boljeg učinka pranja i sprečava pojavu neprijatnih mirisa.

Održajate fioku čistom Foto: Alexandr Muntean / Alamy / Profimedia

Čišćenje fioke je jednostavan posao

Izvadite je prema uputstvima proizvođača mašine, isperite toplom vodom i upotrebite meku četku ili staru četkicu za zube kako biste očistili uske uglove i otvore. Takođe treba očistiti i unutrašnji prostor u koji se fioka smešta. Tu se mogu nakupiti ostaci deterdženta i vlaga, što utiče na raspoređivanje sredstava tokom pranja. Meka krpa ili sunđer dovoljni su za uklanjanje većine naslaga.

Podjednako je važno koristiti odgovarajuće pregrade

Većina mašina ima zasebne odeljke za glavnideterdžent, pretpranje i omekšivač. Doziranje odgovarajuće količine deterdženta sprečava stvaranje nepotrebnih naslaga na odeći i unutar mašine.

Fioka za prašak i omekšivač na veš mašini Foto: Shutterstock

Jednostavne navike mogu produžiti vek trajanja vaše mašine za pranje veša. Nakon pranja ostavite vrata i fioku malo otvorenim kako bi vlaga mogla da ispari. Povremeno pokretanje ciklusa održavanja takođe može pomoći u uklanjanju unutrašnjih naslaga.

Redovno održavanje ne zahteva skupe proizvode ni mnogo vremena. Održavanje čistoće fioke za deterdžent, njena pravilna upotreba i poštovanje osnovnih koraka održavanja mogu poboljšati rezultate pranja i pomoći da vaš uređaj efikasno radi dugi niz godina.

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