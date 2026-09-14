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Iako je promena boje brz i jednostavan način da budemo zadovoljniji svojim izgledom, često se zanemaruje činjenica da ova tehnika ulepšavanja podrazumeva nanošenje jakih hemikalija direktno na kožu glave. Zbog toga učestala upotreba ovih preparata može izazvati neželjene posledice po zdravlje i oštetiti strukturu same dlake.

Poznati dermatolog dr Džao Džaoming je za arapsko izdanje magazina Vog objasnio da svaka boja za kosu nosi sa sobom određene rizike ako se ne koristi sa oprezom. Prema njegovim rečima, ključ leži u umerenosti i pravilnoj nezi vlasišta tokom svakog tretmana.

Koliko smemo godišnje da se farbamo?

Dr Džaoming ističe da je idealno menjati boju ili osvežavati koren najviše jednom u 3 meseca, odnosno maksimalno 4 puta godišnje. Budući da boje sadrže brojne hemijske komponente, apsorpcija metala kroz kožu glave može izazvati neprijatne reakcije kao što su crvenilo, jak svrab i različiti oblici alergijskog kontaktnog dermatitisa.

Farbanje kose Foto: Shutterstock

Kada je u pitanju opšte zdravlje, pojedine starije studije su ukazivale na to da učestalo farbanje kose može povećati rizik od karcinoma mokraćnih puteva. Međutim, novije obimne metaanalize nisu pronašle jasnu i uzročnu povezanost, pa umerena upotreba proverenih boja ne predstavlja značajnu pretnju za organizam.

Zaštitite kožu glave prilikom farbanja

Što se tretmani češće ponavljaju, to je veća opasnost po sam skalp, a posebno zabrinjava upotreba izuzetno svetlih nijansi. Dr Džaoming upozorava da svetlije boje zahtevaju nanošenje više slojeva hemikalija, što drastično povećava rizik od pucanja i isušivanja dlake.

Pre nego što započnete proces bojenja, preporučuje se da kožu glave zaštitite namenskim losionom, kao i da izbegavate kontakt boje sa kožom iza ušiju, na vratu i licu. Pored toga, snažan miris pojedinih preparata može ozbiljno iritirati disajne puteve i izazvati napade astme ili alergijske reakcije, zbog čega je provetravanje prostorije obavezno.

Nakon tretmana se savetuje povećan unos vode i uzimanje suplemenata vitamina C. Ovaj moćni antioksidans štiti folikule od slobodnih radikala i podstiče proizvodnju kolagena, pa vaša prirodna lepota i sjaj ostaju sačuvani.

VItamin C Foto: Profimedia

Trajna i farbanje u isto vreme nikako

Jedna od najčešćih grešaka u frizerskim salonima jeste istovremeno raditi trajnu i nanošenje boje. Farbanje i trajna koriste potpuno različite i agresivne hemikalije, pa njihova kombinacija u istom danu dovodi do lomljenja dlake i stvara ekstremnu osetljivost vlasišta.

Dermatolog napominje da je trajna, bilo da je hladna ili topla, zapravo opasnija za kosu od samog farbanja jer na silu menja prirodnu strukturu dlake i može trajno oštetiti folikule. Zbog toga ove tretmane uvek treba raditi odvojeno uz pravljenje pauze od nekoliko nedelja kako bi se koža glave u potpunosti oporavila.

(Kurir.rs/Žena)

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