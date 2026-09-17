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Septembar je tradicionalno mesec kada srpske domaćice i domaćini počinju ozbiljne pripreme za zimu, a miris pečene paprike i barenog povrća širi se komšilukom. Ipak, ako pitate iskusne kulinare, titulu najbolje salate ove sezone ubedljivo odnosi provereni klasik, odnosno turšija od kupusa i šargarepe.

Ova moćna kombinacija ne samo da je prava vitaminska bomba koja jača imunitet pred hladne dane, već je i cenovno najpristupačnija na pijacama širom Srbije. Međutim, iako deluje jednostavno, mnogima se desi da povrće omekša i izgubi onu prepoznatljivu hrskavost kakvu bi trebalo da ima turšija.

Kako da ispadne savršena i hrskava

Stari majstori zimnice otkrivaju da tajna nije u skupim sastojcima, već u jednom ključnom koraku tokom pripreme preliva. Naime, trik je u tome da se povrće nikada ne zaliva potpuno vrelim presolcem ako želite da ostane "stakleno" i hrskavo pod zubima.

Tečnost mora da bude blago prohlađena, a tegle hermetički zatvorene i sklonjene na tamno i hladno mesto kako bi se zaustavio prebrz proces fermentacije na septembarskim temperaturama.

Zimnica Foto: Viktoria Kondysenko / Alamy / Profimedia

Stručnjaci podsećaju da su kupus i šargarepa u septembru na vrhuncu svoje biološke zrelosti, prepuni prirodnih šećera i sokova, što garantuje da će vaša turšija, uz pravi odnos sirćeta i soli, trajati sve do proleća.

Recept

Za pripremu ove vrhunske sezonske salate ne treba vam kulinarsko iskustvo, već samo malo dobre volje i tačne razmere starinskog preliva.

U nastavku vam prenosimo detaljanrecept i mere za tegle koje će vam trajati mesecima.

Potrebno:

Kupus: 3 kg (čvrste jesenje glavice)

Šargarepa: 1,5 kg

Voda: 3 litra

Alkoholno sirće (9%): 600 ml

So: 4 pune kašike

Šećer: 8 kašika

Dodaci po želji: biber u zrnu, lovorov list i svež peršun

Turšija Foto: Ekkapon Sriharun / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Kupus očistite od spoljnih listova i narendajte ili isecite na tanke rezance. Šargarepu dobro operite, ogulite i isecite na tanje kolutove. U velikoj vangli pomešajte povrće.

Prethodno sterilisane staklene tegle punite pripremljenim povrćem. Ključno je da povrće rukom dobro pritisnete i sabijete kako bi u tegli ostalo što manje vazduha. Između redova ubacite po nekoliko zrna bibera i listić peršuna.

U šerpu sipajte vodu, so i šećer, pa pustite da proključa kako bi se sve istopilo. Sklonite sa šporeta i tek tada ulijte sirće. Sada nastupa pomenuti trik: ostavite tečnost da se prohladi (da bude mlaka, a ne vrela).

Prelijte povrće mlakim presolcem tako da potpuno ogrezne. Ako koristite plastične zvezdice (pritiskivače) za tegle, stavite ih na vrh kako povrće ne bi isplivalo na površinu.

Dobro zatvorite tegle čistim metalnim poklopcima. Držite ih na tamnom i hladnom mestu (špajz ili podrum). Nakon 7 do 10 dana, vaša turšija je spremna za serviranje uz ručak!

(Kurir.rs/Žena)

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