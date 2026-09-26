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Prženice su omiljeni doručak mnogima, a na internetu se pojavio odličan recept koji garantuje odličan ukus prženica koje se prave bez jaja.

Recept je jednostavan, a ukus prženica fantastičan i zato je vrlo brzo zaludeo internet. Milioni ljudi su znatiželjno gledali kako se prave klasične prženice bez jaja i isprobavali ovaj neobičan recept za doručak. Utvrdili su da su prženice ukusne i ne zaostaju za onim koje se prave sa jajima.

Prženice Foto: Profimedia

Recept je veoma lak. U tiganju na srednjoj vatri rastopite malo putera, zatim dodajte dve kriške hleba i sipajte malo mleka u tiganj. Mleko sipajte preko oba parčeta hleba da prekrije dno tiganja. Pospite s malo cimeta i pržite kriške hleba dok ne porumene s obe strane i dok mleko ne ispari. Krajnji rezultat izgleda kao klasičan pohovani hleb, ali uz puno manje muke i zaprljanog posuđa. I bez jaja.

Uz malo strpljenja, vaš pohovani hleb vremenom će lepo očvrsnuti i postati fino hrskav. Kao i klasične prženice sa jajima, i ove po želji možete praviti slatke i slane (nemojte tada dodavati cimet) i jesti ih u kombinaciji sa sirom, pavlakom, šunkom ili medom, džemom, kremom.

(Kurir.rs/Najžena)

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