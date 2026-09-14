Vatrogasac stigao pred devojku u punoj opremi, pa kleknuo: Ana ostala bez reči, a onda nastala hit scena
- Bendžamin, vatrogasac iz Mostara, zaprosio je Anu pred kolegama i prijateljima, stigavši u punoj opremi i vatrogasnim kamionom.
- Kleknuo je pred nju i izvadio prsten, a Ana je posle iznenađenja rekla 'da'.
Bendžamin, vatrogasac iz Mostara, organizovao je prosidbu svoje devojke Ane koja je običan dan pretvorila u uspomenu za ceo život u svega nekoliko trenutaka.
Stigao je do nje u punoj vatrogasnoj opremi i pored vatrogasnog kamiona, dok su njegovi prijatelji i kolege iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar čekali u blizini.
Sve je bilo spremno za iznenađenje.
Čim je Bendžamin krenuo ka Ani, okupljeni su počeli da aplaudiraju, a ona je brzo shvatila šta se dešava.
Kleknuo je pred nju i izvadio prsten.
Bendžamin je prišao Ani, kleknuo i izvadio prsten.
Na trenutak je ostala bez reči od iznenađenja, dok su njihovi prijatelji i kolege pratili svaki detalj i snimali taj emotivni trenutak.
U jednom trenutku, neko iz mase ju je uz smeh podsetio da još uvek nije izgovorila onu najvažniju reč.
„Nisi rekla ’da’!”, dovikivali su joj.
To je sve dodatno nasmejalo, a Ana je konačno rekla „da”.
Nakon odgovora usledio je zagrljaj.
Bendžamin je ustao i čvrsto zagrlio svoju buduću suprugu, dok su se oko njih nastavljali aplauzi i čestitke.
Ovaj romantični prizor ubrzo je dospeo i na društvene mreže.
Snimak su podelile Bendžaminove kolege iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a ova jedinstvena prosidba izazvala je brojne reakcije.
Mnogi su komentarisali da je vatrogasac isplanirao prosidbu sa stilom, dok su drugi poželeli Ani i Bendžaminu sreću u zajedničkom životu.
(Index.hr)
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