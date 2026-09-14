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Bendžamin, vatrogasac iz Mostara, organizovao je prosidbu svoje devojke Ane koja je običan dan pretvorila u uspomenu za ceo život u svega nekoliko trenutaka.

Stigao je do nje u punoj vatrogasnoj opremi i pored vatrogasnog kamiona, dok su njegovi prijatelji i kolege iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar čekali u blizini.

Sve je bilo spremno za iznenađenje.

Čim je Bendžamin krenuo ka Ani, okupljeni su počeli da aplaudiraju, a ona je brzo shvatila šta se dešava.

Kleknuo je pred nju i izvadio prsten.

Bendžamin je prišao Ani, kleknuo i izvadio prsten.

Na trenutak je ostala bez reči od iznenađenja, dok su njihovi prijatelji i kolege pratili svaki detalj i snimali taj emotivni trenutak.

U jednom trenutku, neko iz mase ju je uz smeh podsetio da još uvek nije izgovorila onu najvažniju reč.

„Nisi rekla ’da’!”, dovikivali su joj.

To je sve dodatno nasmejalo, a Ana je konačno rekla „da”.

Nakon odgovora usledio je zagrljaj.

Bendžamin je ustao i čvrsto zagrlio svoju buduću suprugu, dok su se oko njih nastavljali aplauzi i čestitke.

Ovaj romantični prizor ubrzo je dospeo i na društvene mreže.

Snimak su podelile Bendžaminove kolege iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a ova jedinstvena prosidba izazvala je brojne reakcije.

Mnogi su komentarisali da je vatrogasac isplanirao prosidbu sa stilom, dok su drugi poželeli Ani i Bendžaminu sreću u zajedničkom životu.

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