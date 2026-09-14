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Još veći problem nastaje kada se veš suši u prostoriji bez dovoljno provetravanja. Tada se u vazduhu povećava količina vlage, a garderoba može da poprimi onaj neprijatan miris ustajalosti čak i kada je tek oprana. Jedan jednostavan trik može da pomogne da se veš tokom hladnih dana brže osuši.

Ostavite razmak između komada garderobe

Kada okačite mokar veš jedan do drugog, vazduh teško prolazi između stvari, pa se vlaga mnogo sporije oslobađa. Zato je važno da između majica, pantalona, peškira i ostale garderobe ostavite nekoliko centimetara prostora. Još bolje je da deblje komade, poput dukseva i peškira, postavite na krajeve sušilice, gde imaju više prostora, dok tanju garderobu možete rasporediti po sredini.

Sušenja veša Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Ako imate mogućnost, sušilicu postavite blizu prozora i povremeno ga otvorite na nekoliko minuta. Kratko provetravanje može biti mnogo korisnije nego da prozor bude stalno odškrinut.

Nemojte pretrpavati sušilicu

Ovo je greška koju mnogi prave kada žele što pre da završe sa pranjem. Na jednu sušilicu stave što više garderobe, ali tako zapravo produžavaju vreme sušenja.Što je veš zbijeniji, to vazduh teže cirkuliše, pa se pojedini komadi mogu sušiti znatno duže od ostalih.

Zato je bolje oprati i okačiti nešto manje veša, ali ga pravilno rasporediti. Ako veš sušite u stanu, izbegavajte da sušilicu postavite direktno uz zid ili u potpuno zatvoren ćošak. Potrebno je da vazduh može da cirkuliše oko mokre garderobe.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu