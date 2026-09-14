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Kada su Ana i Girts stali pred oltar u letonskoj Kuldigi i izgovorili sudbonosno „da“, nisu ni slutili da će njihov dan iz snova za samo nekoliko trenutaka postati scena dostojna filma. Dok je ceremonija trajala u Evangelističkoj luteranskoj crkvi Svete Ane, napolju se približavala snažna oluja, a gosti su još tokom službe dobili upozorenje na nevreme.

Prizor kroz prozore nije obećavao ništa dobro. Ulice su već bile pod vodom, vetar je jačao, a kiša je padala sve snažnije. „Pogled kroz prozore nije bio nimalo umirujući. Ulice su bile poplavljene, a kiša je bukvalno lila“, priseća se snimateljka Sintija Eglite.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja koji su obišli svet:

Mladenci Ana i Girts plešu i ljube se na kiši tokom olujnog venčanja u Kuldigi u Letoniji Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ipak, mladenci nisu želeli da im vreme pokvari dan niti da zbog oluje odustanu od svega što su planirali. Umesto da ostanu na sigurnom, izašli su napolje i rešili da prihvate situaciju baš onakvu kakva jeste.

Tradicija usred nevremena

Prema lokalnom svadbenom običaju, Girts je svoju suprugu preneo preko istorijskog mosta, dok je oko njih besneo vetar. Gostima su se kišobrani prevrtali, kiša je postajala sve jača, ali Ana i Girts nisu gubili raspoloženje. Već tada je bilo jasno da će njihove svadbene fotografije izgledati potpuno drugačije od onoga što su zamišljali.

Pravo iznenađenje, međutim, tek je usledilo. Na putu ka obližnjoj šumi, gde je trebalo da nastave fotografisanje, oluja im je presekla put. Ogromno stablo bilo je iščupano iz korena i oboreno preko kolovoza, pa dalje nisu mogli da nastave.

Mladenci Ana i Girts plešu i ljube se na kiši tokom olujnog venčanja u Kuldigi u Letoniji
Mladenci Ana i Girts plešu i ljube se na kiši tokom olujnog venčanja u Kuldigi u Letoniji Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ubrzo su se začule sirene, a na lice mesta stigli su vatrogasci. Najpre su prišli mladencima i čestitali im venčanje, a zatim su uzeli motorne testere i počeli da uklanjaju oboreno stablo.

Zaplesali dok su vatrogasci radili pored njih

Umesto da nervozno čekaju da se put raščisti, Ana i Girts su rešili da iskoriste i taj trenutak. Dok su vatrogasci svega nekoliko metara dalje sekli drvo, njih dvoje su se poljubili i spontano zaplesali usred pljuska.

„Na tih nekoliko trenutaka potpuno su se prepustili trenutku i jednostavno podlegli emocijama“, opisala je snimateljka.

Upravo su ti kadrovi kasnije postali možda i najlepši deo njihove svadbene priče. Dok su se mladenci smejali i igrali na kiši, Sintija je pokušavala da zaštiti opremu od vode, koristeći kišobran i sopstvenu vetrovku.

Mladenci Ana i Girts plešu i ljube se na kiši tokom olujnog venčanja u Kuldigi u Letoniji
Mladenci Ana i Girts plešu i ljube se na kiši tokom olujnog venčanja u Kuldigi u Letoniji Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ipak, kada je videla rezultat, kaže da je sve vredelo.

Odlučili su da moraju da prestanu da se bore sa vremenom i počnu da uživaju u svom danu upravo onakvom kakav jeste“, rekla je.

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 Video: Venčanje Tamare Kalinić

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Tamara Kalinić zakopa kobasicu Izvor: instagram/tamara