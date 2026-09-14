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Venčanje je za većinu mladenaca jedan od najsvečanijih i najemotivnijih dana u životu, ali čak i u trenucima kada sve treba da bude savršeno ozbiljno može da se dogodi nešto potpuno spontano. Upravo takav trenutak desio se Dubravki tokom crkvenog venčanja, a snimak njenog poteza ubrzo je postao hit među pratiocima.

Dok je trajao obred i sveštenik mladencima stavljao krune, Dubravka je u jednom trenutku, verovatno potpuno nesvesno, podigla palac kao znak odobravanja. Gest je delovao toliko spontano da je izgledalo kao da svešteniku poručuje: „Bravo, pope.“

Ozbiljna atmosfera ceremonije time je na nekoliko sekundi potpuno razbijena, a upravo je kontrast između svečanog trenutka i njenog instinktivnog poteza učinio snimak toliko simpatičnim.

Trema učinila svoje

Na snimku se vidi da mladenci pokušavaju da ostanu pribrani i usredsređeni na obred, dok Dubravkin podignuti palac privlači svu pažnju. Čini se da je trema učinila svoje i da je odreagovala bez mnogo razmišljanja, baš onako kako ljudi ponekad urade kada su pod velikim emocijama.

Najbolje od svega jeste što se i sama nasmejala svom potezu i odlučila da ga podeli sa pratiocima na Instagramu.

Uz video je napisala samo:

„Kad od treme zaboraviš gde si.“

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 Video: Viralna pozivnica za venčanje mladenaca iz Rume

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Pozivnica za venčanje mladenaca iz Rume Izvor: Privatna arhiva