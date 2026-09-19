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Nije svaki kupuspodjednako dobar za kiseljenje, a pogrešan izbor može da znači tvrde listove, loš rasol ili čak glavice koje počinju da propadaju.

Najvažnije je obratiti pažnju na veličinu, oblik i čvrstinu glavice, ali i na to koliko su listovi zbijeni.

Kakav kupus treba birati za kiseljenje?

Za kiseljenje su dobar izbor manje, čvrste i zdrave glavice, ovalnog ili blago spljoštenog oblika, sa dobro formiranim listovima.

Posebno su cenjene pljosnatije glavice jer njihovi listovi nakon fermentacije mogu da budu odlični za pripremu sarme - dovoljno su veliki, a kada kupus dobro ukiseli postaju savitljivi i lako se uvijaju.

Glavica treba da bude kompaktna, ali postoji važan detalj: listovi ne bi trebalo da budu toliko sabijeni da rasol ne može da prodre prema sredini. Ako so i voda ne stignu do unutrašnjosti, sredina glavice može da počne da se kvari.

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Izbegavajte kupus sa oštećenjima, tragovima truljenja, mekanim delovima ili vidljivim znacima bolesti.

Veličina glavice je važnija nego što izgleda

Velike glavice na pijaci mogu delovati kao bolja kupovina, ali za kiseljenje nisu nužno najbolji izbor.

Manje i srednje glavice lakše se slažu u bure, a rasol jednostavnije dopire do njihove unutrašnjosti. Ako kupus prvenstveno kiselite zbog sarme, gledajte i listove - treba da budu dovoljno veliki, čitavi i bez mnogo debelih, grubih žila.

Pre stavljanja u bure uklanjaju se oštećeni spoljašnji listovi, a koren se očisti i zaseče kako bi rasol lakše prodro u glavicu.

Koliko soli ide na kupus?

U tradicionalnoj pripremi količina soli zavisi od količine kupusa i vode, a recept iz izvora navodi oko tri kilograma soli na 100 kilograma kupusa.

Važno je da kupus sve vreme bude potpuno potopljen u rasolu. Bure ili kaca moraju biti dobro oprani, a za nalivanje se koristi čista voda.

Tokom fermentacije važna je i temperatura. Kupus ne treba držati ni na velikoj toploti ni na mestu na kojem će se zalediti. Kada fermentacija završi, hladniji i stabilan prostor, poput podruma, pomaže da se kiseli kupus duže sačuva.

Birajte zdrave i čvrste glavice Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Dobar kupus prepoznaćete još na pijaci

Dakle, kada budete kupovali kupus za zimnicu, nemojte gledati samo cenu i veličinu.

Birajte zdrave, čvrste, manje ili srednje glavice sa dobro formiranim listovima, a za sarmu prednost dajte pljosnatijim glavicama sa velikim i savitljivim listovima.

Dobar izbor kupusa neće zameniti pravilno soljenje i fermentaciju, ali može da bude razlika između bureta zimnice koje traje mesecima i glavica koje počnu da propadaju pre nego što stigne vreme za prvu zimsku sarmu.

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