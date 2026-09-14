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Pojava neprijatnog mirisa iz odvoda nakon obilnih padavina česta je pojava u domovima. Pored toga što neprijatna aromatičnost ubrzo ispuni sve prostorije, taloženje nečistoća u cevima stvara i ozbiljan rizik od nastanka zagušenja.

Umesto upotrebe agresivnih hemijskih sredstava koja mogu ugroziti zdravlje i oštetiti instalacije, efikasno rešenje nalazi se u jednostavnoj smesi prirodnih sastojaka iz kuhinje. Sve što vam je potrebno jesu tri kašike sode bikarbone, 400 mililitara alkoholnog sirćeta i oko pet litara ključale vode.

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Postupak primene i delovanje

Proces čišćenja započinje sipanjem sode bikarbone direktno u problematični odvod, nakon čega se polako doliva sirće kako bi se izazvala burna hemijska reakcija uz stvaranje pene. Ovu mešavinu treba ostaviti da deluje u cevima najmanje trideset minuta. Nakon isteka predviđenog vremena, odvod se temeljno ispere pripremljenom vrelom vodom. Vruća tečnost u kombinaciji sa aktivnim sastojcima razlaže nakupljene masnoće i naslage prljavštine, čime se uzrok neprijatnih mirisa potpuno eliminiše.

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Bezbedna preventiva za čist dom

Kao ekološki prihvatljiva i znatno jeftinija alternativa komercijalnim preparatima, ova metoda ne oštećuje odvodne cevi. Zbog toga se može primenjivati potpuno bezbedno u formi redovnog održavanja - jednom sedmično ili čim se uoči prva pojava neprijatnih mirisa. Uz minimalan utrošak vremena i novca, kupatilo i kuhinja ostaju sveži, a instalacije prohodne i čiste.

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