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Nekoliko okretaja termostatske glave jednostavan je način da proverite da li se slobodno pomera, mada to neće uvek osloboditi zaglavljenu osovinu ventila. Važno je da proveru obavite i nakon uključivanja grejanja. Podesite termostatsku glavu na najviši nivo i proverite da li radijator počinje da se zagreva. Promena temperature može da nastupi sa zakašnjenjem, pa budite strpljivi.

Pre početka grejne sezone trebalo bi i da očistite radijatore. Prašina se nakuplja na njihovoj površini, između rebara i u unutrašnjosti panelnih radijatora, čime se smanjuje protok vazduha. Kada se radijator zagreje, nataložena prašina počinje da se podiže i širi prostorijom.

Pre grejne sezone obavezno očistite radijatore Foto: Shutterstock

Za čišćenje je najbolje da koristite usisivač sa uskim nastavkom, mekanu četku ili vlažnu krpu. Radijator prethodno mora da bude isključen i potpuno hladan.

Nakon završetka grejne sezone preporučuje se da mehaničku termostatsku glavu postavite na najviši nivo. Tako ventil ostaje otvoren, a njegova osovina nije mesecima pritisnuta u zatvorenom položaju, što smanjuje rizik od zaglavljivanja. Podešavanje na maksimum tokom leta neće automatski pokrenuti grejanje. Ako je izvor toplote isključen, radijator će ostati hladan.

Razlog za zabrinutost postoji ako termostatska glava ne može da se okrene, pomera se uz veliki otpor ili radijator ostaje hladan iako je podešena na maksimum. Ne koristite klešta niti drugi alat za okretanje plastične glave jer tako možete da oštetite mehanizam.

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