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Nema potrebe da menjate plan. Iako se potapanje najčešće preporučuje kako bi se skratilo vreme kuvanja, postoje jednostavni načini da suvi pasulj pripremite i bez višesatnog stajanja u vodi.

Uz nekoliko trikova pasulj može znatno brže da omekša, bilo da ga kuvate u običnoj šerpi ili koristite ekspres lonac.

Ipak, važno je da ne pokušavate da ubrzate proces po svaku cenu, posebno kada je reč o crvenom pasulju.

1. Kratko prokuvajte pasulj pre glavnog kuvanja

Ako nemate ekspres lonac, možete primeniti jednostavnu metodu koja ne zahteva prethodno potapanje.

Najpre pregledajte pasulj i uklonite oštećena ili promenjena zrna, kao i eventualne ostatke. Dobro ga isperite pod mlazom hladne vode.

Prebacite ga u veću šerpu i prelijte dovoljnom količinom hladne vode. Nemojte štedeti na vodi, jer pasulj tokom kuvanja upija dosta tečnosti i povećava zapreminu.

Stavite šerpu na jaku temperaturu i pustite da voda provri. Nakon ključanja kuvajte pasulj još oko 5 do 10 minuta.

Pasulj Foto: Dimitris Vlassis / Alamy / Profimedia

Zatim prospite tu vodu, nalijte novu i ponovo stavite šerpu na ringlu. Kada proključa, smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno dok zrna potpuno ne omekšaju.

Na ovaj način možete skratiti ukupno vreme pripreme, iako ono zavisi od vrste i starosti pasulja. Starija zrna obično zahtevaju znatno duže kuvanje.

2. Dodajte samo prstohvat sode bikarbone

Soda bikarbona je jedan od poznatijih kuhinjskih trikova za ubrzavanje omekšavanja pasulja. Zbog alkalne sredine može pomoći da opna zrna brže omekša, pa pasulj kraće ostaje na šporetu.

Međutim, ovde je najvažnije pravilo – ne preterujte.

Dovoljan je mali prstohvat za celu šerpu. Veća količina može uticati na ukus, ali i dovesti do toga da se pasulj previše raskuva i izgubi oblik.

So možete dodati tokom kuvanja. Ranije se često verovalo da će so učiniti pasulj tvrdim, ali to nije pravilo koje treba bezuslovno slediti.

Sa kiselim sastojcima ipak treba sačekati. Paradajz, sirće, limunov sok i druge kisele namirnice mogu usporiti omekšavanje zrna, pa ih je bolje dodati tek kada je pasulj već kuvan i mekan.

Pasulj Foto: Tatiana Volgutova / Alamy / Profimedia

3. Ekspres lonac je najbrži izbor

Ako imate ekspres lonac ili multikuker sa funkcijom kuvanja pod pritiskom, priprema pasulja bez potapanja može biti znatno jednostavnija.

Opran pasulj stavite u posudu i prelijte odgovarajućom količinom vode. Važno je da posudu ne napunite previše, jer pasulj tokom kuvanja nabubri, a i pena može povećati zapreminu sadržaja.

Zatvorite lonac i podesite program prema uputstvu proizvođača i vrsti pasulja koju koristite. Kod kuvanja bez prethodnog potapanja, pasulju je često potrebno oko 20 do 35 minuta pod pritiskom, ali vreme može značajno da varira.

Nakon kuvanja sačekajte da se pritisak bezbedno oslobodi prema uputstvu uređaja, pa proverite zrna. Ako nisu dovoljno mekana, možete ih vratiti na kuvanje još nekoliko minuta.

Kako znati da je pasulj zaista kuvan?

Nemojte se oslanjati samo na štopericu. Vreme kuvanja zavisi od sorte, starosti i načina čuvanja pasulja, pa ista minutaža neće uvek dati isti rezultat.

vreme kuvanja zavisi od sorte Foto: nito / Alamy / Profimedia

Najbolji test je veoma jednostavan – izvadite jedno zrno i pritisnite ga viljuškom ili ga probajte. Pasulj treba da bude potpuno mekan i kuvan i spolja i iznutra, bez tvrdog dela u sredini.

Poseban oprez kod crvenog pasulja

Kod crvenog pasulja postoji još jedan važan razlog zbog kojeg ne treba pokušavati da se kuvanje previše skrati.

Sirov i nedovoljno termički obrađen crveni pasulj sadrži fitoh emaglutinin, prirodnu supstancu koja može izazvati trovanje ako se pasulj ne skuva kako treba. Zato ga je neophodno dobro termički obraditi.

Drugim rečima, kada kuvate crveni pasulj, brzo kuvanje ne znači nedovoljno kuvanje. Zrna moraju biti potpuno mekana pre nego što ih upotrebite u jelu.

Koji način je najbolji?

Ako kuvate na klasičnom šporetu, najpraktičnije je da pasulj kratko prokuvate, prospete prvu vodu i nastavite kuvanje u svežoj vodi. Po potrebi možete dodati i veoma malu količinu sode bikarbone.

Ako imate ekspres lonac, on je najefikasniji izbor kada želite da preskočite višesatno potapanje.

Ipak, najvažnije je da pasulj na kraju bude potpuno kuvan. Nekoliko minuta više na šporetu mnogo je bolja opcija nego da zrna ostanu tvrda u sredini.

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