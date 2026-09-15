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Sara iz Nemačke nije ni slutila da će joj jedan video na društvenim mrežama potpuno promeniti život. Kada je upoznala Siprijana iz Nigerije preko interneta, njihova komunikacija počela je kao prijateljstvo, ali se vrlo brzo pretvorila u ljubav.

Samo dve nedelje nakon što su se prvi put sreli uživo, Sara je saznala da je trudna. Iako trudnoća nije bila planirana, njih dvoje odlučili su da zadrže bebu i zajedno započnu novi život.

Sve je počelo jednom porukom

Sara je jednog dana objavila video na društvenim mrežama, ne sluteći da će ga videti muškarac koji će joj promeniti život.

Siprijana je privukla njena pojava, ali i ljubav prema konjima, pa joj je odlučio poslati poruku. Ubrzo su počeli svakodnevno da se dopisuju. U to vreme Sara je još bila u vezi, zbog čega su Siprijan i ona isprva bili samo prijatelji na internetu. Međutim, nakon što je raskinula sa tadašnjim partnerom, između njih su se pojavile emocije.

Sara je želela da ga upozna uživo, pa je odlučila da otputuje u Benin, gde je Siprijan tada boravio.

Foto: Instagram

Prešla pola sveta, a nikome nije rekla

Sara nikada ranije nije bila u Africi. Ipak, odlučila je da otputuje i svoj plan zadržala je za sebe jer je bila uverena da bi je porodica i prijatelji pokušali odgovoriti.

"Nisam nikome rekla jer sam znala da bi svi govorili: 'Sara, nemoj da ideš, to je previše opasno'", objasnila je u videu za Jutjub kanal "Love Don't Judge".

Kada su se konačno sreli, Sara je, kako kaže, odmah znala da je među njima nešto posebno.

"Od trenutka kada smo se upoznali, jednostavno smo bili zajedno. Nikada nismo morali da izgovorimo: 'Jesmo li sada u vezi?' Sve je došlo prirodno."

Samo dve nedelje kasnije usledio je šok

Sara se vratila u Nemačku, a samo dve nedelje kasnije saznala je da je trudna.

Iako dete nisu planirali, oboje su odlučili da zadrže bebu i da zajedno krenu u novo životno poglavlje.

Ipak, njihova ljubavna priča odmah se suočila sa velikim problemom.

Siprijan nije mogao da prisustvuje porođaju jer nije imao vizu za Nemačku. Umesto da bude uz Saru u porodilištu, rođenje svog sina pratio je putem Fejstajm poziva iz Nigerije.

Sin je prvi put upoznao tek sa četiri meseca

Tek kada je njihova beba napunila četiri meseca, Sara je uspela ponovo da otputuje i omogući Siprijanu da prvi put uživo upozna svog sina. Od tada, kako tvrde, njihova veza postaje sve jača. Danas Sara i Siprijan žive zajedno u Nemačkoj, a zajedničke trenutke često dele sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ipak, njihov odnos i dalje izaziva različite reakcije na internetu. Siprijan je otkrio da mu pojedini korisnici Instagrama pišu kako njegov otac navodno sigurno ne odobrava vezu sa Sarom.

Par je, međutim, odlučio da odgovori na takve komentare na najbolji mogući način snimkom koji je pokazao kakav odnos Sara zapravo ima sa svojim svekrom.

Na snimku se vidi da između njih vladaju ljubav, poštovanje i odlična atmosfera, čime su, kako su mnogi komentarisali, "začepili usta" onima koji su sumnjali u njihov odnos.

Video je za samo nekoliko sati privukao veliki broj pregleda i komentara, a većina poruka bila je ispunjena podrškom i lepim željama za porodicu.